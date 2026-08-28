VIDEO | “Me lo entregaron negro": ¿Quién era el hombre cuyo cadáver fue donado al IPN sin permiso?

Julio César Cervantes Cabañas desapareció el 20 de septiembre del 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX). Su familia lo buscó por el país; sin embargo, nunca les informaron que su cuerpo había sido encontrado hace tiempo y fue donado para prácticas médicas al Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Tenía una discapacidad intelectual a causa de un accidente que tuvo a los 17 años. Laura Cabañas, su madre, nunca paró de buscarlo en distintos servicios forenses de los estados, pero no sabía que su hijo estaba a 27 kilómetros de ellos y nunca le informaron que había sido localizado en Coyoacán.

Durante 10 meses, el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) del Poder Judicial de la Ciudad de México tuvo en su poder el cuerpo de Julio César, un hombre de 49 años. Tenían todos sus datos y aun así, tomaron una decisión que su familia jamás podrá olvidar ni perdonar: donaron su cuerpo sin autorización a la Escuela de Medicina del IPN.

“Le sacaron la lengua, el esófago, todos los intestinos. Me lo entregaron negro, ¿por qué? Por tanto reactivo”, relató su mamá tras vivir un proceso que ningún padre, ninguna madre, debería jamás enfrentar.

