“Le sacaron los ojos; mi hijo estaba a 25 Km de nuestra casa": el calvario de madre buscadora en CDMX

"¿Por qué nadie pudo informarme que mi hijo había sido localizado? ¿Por qué? Si tenían toda la información para identificar a mi hijo, ¿por qué su cadáver no fue respetado? ¿Por qué? ¿Por qué no era hijo de un político?

"¿Por qué si tenían todos los datos de mi hijo? Él muerto aún merecía respeto. Los cuerpos de las personas desaparecidas también y de las personas que no han sido identificados deben de ser tratados con respeto y dignidad".

Son las palabras de una madre buscadora que por años busó a su hijo Julio César Cervantes Cabañas, quien desapareció en 2021 en la Ciudad de México (CDMX), cuyo cuerpo fue hallado y donado sin que ella supiera.

Ahora, cinco años después, las autoridades del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) reconocieron su error y este 26 de agosto le ofrecieron una disculpa pública a Laura Cabañas Arreola, mamá de Julio César.

Fiscalía de CDMX reconoció que falló a madre buscadora

La madre buscadora ya había recibido una disculpa pública por parte de la Fiscalía General de Justicia capitalina el 6 de mayo pasado luego de la recomendación de la 09/2025 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

Desde la Sala Digna Ochoa y Plácido de la Comisión de Derechos Humanos local, la mamá de Julio César envió un mensaje claro: este tipo de casos no deben de existir y las instituciones deben hacer bien su trabajo.

"Salí a buscar a Julio César por amor porque me hacía falta mi hijo. No es posible que haya andado en todos los Incifos de la República con mi esposo, buscando a nuestro hijo. Mi y mi hijo ha estado a 25 kilómetros de nuestra casa (...) Una disculpa pública no es suficiente para mí ni para mi familia. Esto no me va a devolver a mi hijo, el hijo que yo perdí porque perdí parte de mi vida, perdí parte de mi corazón, perdí el alma".

¿Qué se sabe de la desaparición de Julio César Cervantes Cabañas?

Julio César fue visto por última vez el 20 de septiembre del 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón. Tenía una discapacidad intelectual a causa de un accidente que tuvo a los 17 años. Aquel día salió de casa a la tienda y no regresó.

Su cuerpo fue localizado en enero de 2024 en la alcaldía Coyoacán y enviado al Incifo, pero diez meses después, se informó a su madre que el cuerpo había sido localizado, pero que había sido donado a una escuela de medicina a través de un convenio institucional.

"El primero de noviembre del 2024, un trabajador del Instituto Nacional Electoral (INE) fue a tocar mi en la puerta de mi casa y preguntó por mí que si yo era la mamá de Julio César.

"Contesté que sí y me dijo que me que él había acudido al Incifo a cotejar las huellas de Julio César y que habían dado positivo y que correspondían al cuerpo de Julio César y que fuera yo a reclamarlo. Ni siquiera fue el personal de la Fiscalía de Desaparición Forzada, de la Comisión de Búsqueda o o el propio Incifo, ni el Incifo me avisó", contó la madre buscadora.

Donaron cuerpo de hombre desaparecido sin informar a su familia

El hombre había muerto el 16 de enero del 2024 y nadie le informó a la señora. Al reclamar el cadáver recibió una respuesta que no esperaba: el cuerpo de su hijo fue donado a la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional para prácticas médicas.

"Me respondieron que no era posible, porque el cuerpo de Julio había sido donado por el Doctor Andrés Osorio Morales junto con la administradora Patricia Crespo que la habían donado al Instituto de Politécnico Nacional y que yo le diera gracias a Dios de que no fuera a parar a la cosa común", expresó.

La señora Laura y su esposo recorrieron todo el país, llegaron a distintos servicios forenses de México con la esperanza de localizar a Julio César.

"Frecuentemente pienso en la muerte de Julio. Porque pienso que lo torturaron y lo masacraron y que fue objeto de prácticas de laboratorio. Las instituciones fueron negligentes y yomisas e insensibles. Mi hijo tenía una mirada muy bonita y le sacaron los ojos. Una sonrisa muy bonita.

"A pesar de que tenía una discapacidad intelectual, era un ángel invitado en mi casa. Él tenía 49 años, pero debido a una caída a los 16 años tuvo una regresión y quedó en una edad mental de 8 años. Era una criatura que no se pudo defender de su victimaria", expresó Laura Cabañas, mamá de Julio César.

