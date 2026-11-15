La Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Nayeli “N”, mujer acusada por fraude en la venta de un terreno en suelo de conservación en la alcaldía Tláhuac, CDMX; los hechos ocurrieron en 2023.

Nayeli “N” cuenta con más 27 denuncias por los delitos contra el ambiente, fraude y fraude genérico.

El engaño en Tláhuac: Ofreció un predio en suelo de conservación por 450 mil pesos

Los primeros reportes indican que el 1 de marzo 2023, la imputada habría vendido un terreno en el Pueblo de San Francisco Tlaltenco, en Tláhuac, por un precio de 450 mil pesos, ofreciéndolo para uso habitacional.

El terreno se encuentra en suelo de conservación ecológica, donde no está permitido construir viviendas.

El 6 de noviembre del 2026, Nayeli “N” fue vinculada a proceso por fraude genérico; la imputada permanece en prisión preventiva.

Autoridades establecieron un plazo de dos meses para continuar con la investigación.

“La imputada ya se encontraba recluida por otro proceso relacionado con delitos de fraude y contra el ambiente”, explicaron las autoridades de la capital del país.

• Pena de prisión: De 3 a 9 años de prisión para quien dolosamente dé un uso distinto al permitido al suelo u obtenga un beneficio económico por ello. Las penas pueden aumentar si la conducta afecta áreas naturales protegidas o suelo de conservación. • Multas económicas: De 1,000 a 5,000 días multa (y en casos de tala o daño a la vegetación asociada en suelo de conservación, las multas pueden elevarse de 6,000 a 10,000 UMA o más, según las reformas vigentes).

¿Cuál es el castigo por construir o vender terrenos en suelo de conservación en CDMX?

Construir viviendas en suelo de conservación ecológica en la Ciudad de México no solo conlleva sanciones económicas, sino que está tipificado como un delito penal y una falta administrativa grave.