¿Qué fue el Culiacanazo? A cuatro años de la “Batalla de Culiacán” en 2019

El 17 de octubre de 2019 se realizó la primera captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien fuera líder del Cártel de Sinaloa y debido a todo lo que desencadenó este hecho que terminó con su liberación en medio de una serie de actos de violencia en Culiacán, ese día fue denominado como "Culiacanazo", "Jueves negro" o "Batalla de Culiacán".

Aquel día hubo ocho muertos, siete militares y un civil, 16 heridos, ocho soldados secuestrados y liberados después, 51 presos fugados del penal, 19 bloqueos en calles y avenidas, 68 vehículos militares con impactos de bala y agresiones al Cuartel Militar en Culiacán.

“El Ratón”, quien ahora está preso en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, en Estados Unidos, fue detenido aquel llamado "Jueves negro" en Culiacán, en medio de un enorme operativo de seguridad encabezado por decenas de elementos de la Marina y el Ejército Mexicano.

La detención de este hombre, desencadenó una serie de enfrentamientos, bloqueos, balaceras y hechos violentos en Culiacán, Sinaloa, donde además el Cártel de Sinaloa habría lanzado amenazas contra la sociedad civil al enterarse de la detención de Ovidio Guzmán.

Por eso, al 17 de octubre de 2019, es decir un día como hoy pero de hace cuatro años se le conoce como "Jueves negro" o "Culiacanazo".

Y es que a pesar de la fuerza del operativo, Ovidio Guzmán fue liberado, decisión tomada y ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a las violentas consecuencias que hubiera tenido una decisión contraria como él mismo lo ha dicho en diversas ocasiones en su conferencia mañanera.

Los militares capturaron al hijo de “El Chapo” Guzmán en la que al parecer era su casa, pero fue liberado luego de que ocho militares fueron tomados como rehenes y días después el presidente López Obrador reveló que fue una orden directa de él.

Casi cuatro años después, "El Ratón" fue detenido por segunda vez, también un jueves pero esta vez de enero del 2023 en Culiacán.

Impactos del "Culiacanazo" en Sinaloa

"La batalla de Culiacán" ocurrida aquel 17 de octubre de 2019 dejó como saldo a 8 personas sin vida, siete militares y un civil, además de 16 heridos, ocho soldados secuestrados y que fueron liberados después.

Además de 51 presos que se fugaron del penal, 19 bloqueos en calles y avenidas, 68 vehículos militares con impactos de bala y múltiples agresiones al Cuartel Militar instalado en Culiacán.

Se trató de una jornada violenta que paralizó durante horas a la ciudad Culiacán a causa de balaceras, bloqueos, enfrentamientos, amenazas, quema de vehículos y negocios.

Durante la detención de Ovidio Guzmán, niños, estudiantes y familias completas tuvieron que resguardarse en casas, oficinas, colegios, plazas comerciales ante el terror de la violencia y las amenazas constantes durante el operativo de detención.

¿Qué fue el Culiacanazo 2.0?

La detención fallida de octubre de 2017 motivó a las autoridades de Estados Unidos, el Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional, a llevar a cabo la segunda captura la madrugada del 5 de enero de 2023, en el municipio de Jesús María, en Culiacán.

La continuación de la Operación Paisano estuvo motivada por la fuerza que los hijos de "El Chapo" ganaron luego del arresto de su padre, destaca la implicación de Ovidio Guzmán y sus medios hermanos en la producción, tráfico de fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos.

La detención ocurrió en el rancho de Jesús María, en Culiacán y es día se reportó que el aeropuerto estaba resguardado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El vuelo 165 de Aeroméxico detuvo su despegue debido a que fue baleado, en medio de los hechos violentos por la aprehensión de "El Ratón".

Esta detención también ocasionó narcobloqueos carreteros y enfrentamientos en Culiacán; negocios afectados por incendios y saqueos, entre ellos, tiendas Oxxo las cuales suspendieron operaciones durante algunos días.

También algunos supermercados como Walmart, Soriana, Sam´s y Bodega Aurrera, cerraron como una medida de prevención.