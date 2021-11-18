México, Canadá y Estados Unidos alistan la Cumbre de los Tres Amigos

Los líderes de Estados Unidos, Canadá y México se reunirán el jueves por primera vez en cinco años para promover la integración económica, pero tensiones por la industria automotriz, políticas de "Compre estadounidense" y un proyecto energético mexicano podrían pesar en la llamada Cumbre de los Tres Amigos.

La cumbre tiene como objetivo promover la cooperación económica de América del Norte, pero Canadá y México están preocupados por las disposiciones de Biden de "Compre estadounidense" y una propuesta de crédito fiscal para vehículos eléctricos que favorecería a los fabricantes sindicalizados con sede en Estados Unidos.

Estados Unidos es el mayor socio comercial de México y Canadá, y los autos y camiones son los productos manufacturados más comercializados entre los tres países.

Colin Robertson, un exdiplomático canadiense que ahora trabaja en el centro de estudios Canadian Global Affairs Institute:

La industria automotriz norteamericana está profundamente integrada y compite como un bloque en la fabricación de una industria de baterías y vehículos eléctricos de clase mundial que tiene un buen sentido económico para los tres países.

La industria automotriz entre los temas a tratar en la cumbre

Tanto Canadá como México quieren un campo de juego nivelado mientras compiten para atraer a las empresas para que construyan plantas para la cadena de suministro de vehículos eléctricos en sus países. Y Estados Unidos está buscando proveedores alternativos a China de minerales críticos utilizados en baterías, que Canadá podría proporcionar.

Tuve el honor de recibir y conversar con la nueva Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly. Coincidencias relevantes y buena relación serán la caracteristica del encuentro entre el Presidente López Obrador y el Primer Ministro Trudeau en Washington este jueves 18. pic.twitter.com/N36AL8xoqI — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 16, 2021

El proyecto de ley de gasto social y clima que estudia el Congreso contempla hasta 12.500 dólares en créditos fiscales para vehículos eléctricos de fabricación estadounidense, incluido uno de 4.500 dólares para autos fabricados por sindicatos. El proyecto es un pilar clave de la agenda de Biden.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo el miércoles ante una audiencia de estudiantes universitarios en Washington que estaba "preocupado" por los créditos fiscales propuestos "que podrían tener un impacto negativo real", y que los mencionaría en reuniones con líderes del Congreso.

El proyecto de vehículos eléctricos llega también en medio de crecientes tensiones por la interpretación más estricta que, según México, hace Estados Unidos sobre la aplicación de las reglas de origen para calcular el valor de contenido regional de los automóviles en el marco del tratado regional comercial TMEC.

La secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, quien acompañará al presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el tema será llevado al encuentro en Washington y criticó lo que calificó de políticas proteccionistas de Estados Unidos, que han socavado al mercado laboral del país latinoamericano.

Tatiana Clouthier, Secretaria de Economía de México:

La manera en como yo he visto que han cerrado, se han cerrado y se han protegido, es una manera incompresible, desde mi perspectiva.

En la cumbre, la Casa Blanca ha dicho que tiene como objetivo crear una "visión regional para la migración". Otros asuntos que se tratarán serán la lucha conjunta contra el COVID-19 y el cambio climático.

No obstante, es probable que sea en los encuentros bilaterales donde se hable de asuntos más específicos.