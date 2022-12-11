Cumbres entre China y Estados árabes inician una asociación bilateral

La celebración exitosa de la Cumbre China-Estados Árabes y la Cumbre del Consejo de Cooperación China-Golfo (CCG) marca un nuevo capítulo del desarrollo conjunto de la asociación estratégica entre China y los Estados árabes, y mejorará en gran medida la amistad bilateral, dijo el Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, dijo el Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud el viernes.

Como dos eventos únicos en su tipo en la historia chino-árabe, las cumbres se llevaron a cabo con éxito el viernes con la presencia del presidente chino, Xi Jinping, y más de 10 líderes árabes.

Hablando en una conferencia de prensa posterior a las cumbres, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, dijo que ambas cumbres alcanzaron una serie de iniciativas pioneras para promover el desarrollo de alta calidad y la cooperación en la que todos ganan. Los países árabes y los países del CCG continuarán cooperando con China en los campos político, económico y educativo.

"Las Cumbres China-Árabe han sido testigos del nuevo punto de partida para el desarrollo común de la asociación estratégica entre los Estados árabes y China, y es una fuerte fuerza impulsora para el desarrollo de la amistad bilateral. En la Cumbre del Consejo de Cooperación China-Golfo, enfatizamos la necesidad de fortalecer las relaciones políticas y económicas entre los estados del golfo y China y adoptaron un plan de acción 2023-2027 (para el diálogo estratégico). También mencionamos el apoyo a la construcción de una comunidad chino-árabe de destino compartido en la nueva era y promoveremos la cooperación continua entre los estados árabes y China a través del Foro de Cooperación China-Árabe", dijo.

El funcionario también señaló que Arabia Saudita espera aumentar el apoyo mutuo con China y trabajar juntos para elevar la asociación estratégica integral a un nivel superior.

"(Esperamos) elevar la asociación estratégica integral entre Arabia Saudita y China a un nivel superior, que no se trata solo de intercambios comerciales tradicionales y cooperación técnica, sino también de transferencia bidireccional de tecnología y capital. Toda esta cooperación proporcionará más oportunidades de desarrollo para ambos países, lo que no solo nos beneficiará sino que también logrará resultados de ganar-ganar", dijo.