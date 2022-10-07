Cumpleaños Vladimir Putin: 5 datos curiosos del presidente ruso

Este 7 de octubre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, celebra su 70 cumpleaños en medio de un conflicto armado con Rusia que lleva casi ocho meses y sin felicitaciones de líderes mundiales de occidente.

¿Cómo celebra su cumpleaños Vladimir Putin?

Regularmente, el presidente Vladimir Putin celebra su cumpleaños trabajando, pues es bien sabido que el mandatario ruso pocas veces se toma días libres y su vida privada la mantiene en total hermetismo.

Por lo que era de esperarse que especialmente en este cumpleaños se mantuviera más pendiente de sus deberes debido a la operación especial que mantiene en Ucrania.

Vladimir Putin festejó su 70 cumpleaños con una cumbre informal de líderes de la CEI en su ciudad natal de San Petersburgo.

Pero sí recibió algunos regalos, entre los más destacados está el del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, quien le dio un certificado para un tractor, un producto de marca registrada de la industria bielorrusa, y Lukashenko se jactó de que era un modelo bielorruso: "El mejor... ensamblado a mano".

Putin también recibió una enorme pila de melones y sandías del presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon.

Cinco datos curiosos de Vladimir Putin

¿Cuánto mide y pesa Vladimir Putin?

El presidente de Rusia, quien cumple 70 años este 7 de octubre, nunca ha informado sobre su peso y estatura, sin embargo, estimaciones hechas por el medio The Guardian señalaron que el mandatario mide cerca de 1.70 metros y pesa 77 kilos.

¿Quién es la familia de Vladimir Putin?

Vladimir Putin se casó en 1993 con una exsobrecargo de nombre Lyudmila Shkrebneva, de quien se divorció en 2013. Con ella tuvo dos hijas: María (1985) y Katerina (1986).

PUTIN, ES UN HIJO DE PUTIN

La fortuna oculta de Putin sale a la luz : las mansiones y lujos de su ex esposa e hijas en la Riviera francesa

La última villa Arte Deco que adquirió Lyudmila Shkrebneva frente al mar, el posible blanqueo de los millones de Putin pic.twitter.com/oZgrwaMiVL — Ricardo Robaina (@_NOALCOMUNISMO) August 8, 2020

Vladimir Putin es un buen deportista

Entre las pocas cosas que se saben de la vida personal de Vladimir Putin, se conoce que es amante de los deportes e incluso el mismo es un gran deportista.

Vladimir Putin es experto en judo, cuenta con una cinta negra en ese deporte. También tiene habilidades en sambo, otro deporte de combate de Rusia y es un jugador experimentado de hockey.

¿Cuántos idiomas habla?

Además del ruso, su lengua materna, Vladimir Putin también habla con fluidez el inglés y alemán.

¿Vladimir Putin montó un oso?

Una foto que se volvió viral en redes sociales es la del mandatario montando un oso, y aunque muchos aseguraban que era un montaje, una periodista acabó con el misterio y le preguntó qué animales había montado.

En su respuesta el mandatario informó que solo caballo y para aclarar el misterio de la foto, mencionó que nunca lo había hecho.