Cuomo, gobernador de Nueva York, renuncia, tras acusaciones de acoso

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, anunció su renuncia tras las alegaciones de acoso sexual en su contra presentadas en un informe de la Fiscalía General la semana pasada y aseguró que asume "toda la responsabilidad" por sus acciones.

Te recomendamos: Declaran culpable por acoso sexual a gobernador de Nueva York

Cuomo dijo en una conferencia de prensa que ha habido "cambios generacionales o culturales" que no ha sabido entender y reconoció que una "controversia política", como la que atraviesa, consumirá "tiempo y dinero que debería ser utilizado combatiendo el Covid-19" y optó por "dar un paso a un lado" después de días de críticas.

Hasta el momento, Cuomo había negado cualquier delito, aunque ha reconocido que sus esfuerzos por mostrarse afectuoso con las personas con las que se encuentra pueden haber incomodado a algunos.

Hace una semana, la Fiscalía del estado presentó un reporte en el que se establecía al menos 11 mujeres acusaban a Andrew Cuomo de acoso sexual.

De acuerdo con la fiscalía, las mujeres señalaron al político demócrata de besarlas inapropiadamente y tocarlas en contra de su voluntad.

"Les quiero dar las gracias a estas mujeres que presentaron sus quejas. No es fácil hacerlo, pero ustedes lo han hecho", dijo Cuomo durante su renuncia.

Ex empleada presentó una denuncia contra Cuomo la semana pasada

El viernes pasado una exempleada que presentó una demanda criminal ante el departamento del alguacil del condado de Albany contra Cuomo.

La mujer era una asistente ejecutiva que dijo a investigadores estatales que en una ocasión Cuomo le manoseó un pecho. También dijo que le frotó el trasero mientras le sacaba una foto.

Se trata de la acusación de acoso sexual más grave que enfrenta Cuomo, cuya otrora ascendente carrera política como parte de una de las familias más poderosas del Partido Demócrata está a punto de hundirse.

La exasesora es una de las 11 mujeres, al menos, que fueron acosadas sexualmente por Cuomo.

