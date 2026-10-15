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Fingió ser jugador profesional y le robó todo a 26 mujeres; se embolsó más de 24 millones

Daejon Labrayae las enamoraba para ofrecerles falsas oportunidades de inversión y así obtener dinero de sus víctimas.

Daejon Labrayae está acusado de fraude en Estados Unidos
Daejon Labrayae está acusado de fraude en Estados Unidos|IG @2bcontinued_4_

Escrito por: Eder Martínez

Un hombre fue acusado de fraude en Estados Unidos tras fingir que pertenecía a un equipo profesional de futbol americano para engañar a cerca de 26 mujeres y generar ganancias de aproximadamente 1.3 millones de dólares, poco más de 24 millones de pesos mexicanos.

Según las autoridades del vecino país, el sospechoso las enamoraba para ofrecerles falsas oportunidades de inversión y así obtener dinero de sus víctimas.

¿Cómo fue la estafa?

El acusado es Daejon Labrayae, de 35 años, señalado por un gran jurado federal en Portland, Oregón, por conspiración para cometer fraude electrónico, después de una investigación encabezada por el FBI.

Las autoridades señalaron que todo inició en febrero de 2022, cuando Daejon Labrayae habría utilizado aplicaciones de citas y redes sociales para contactar a sus víctimas con perfiles falsos, donde afirmaba ser jugador activo o retirado de la NFL, de los 49ers de San Francisco.

Una vez establecía vínculos sentimentales, el sospechoso presuntamente hablaba de construir un futuro económico en pareja y presentaba supuestos negocios que prometían rendimientos elevados en periodos cortos.

Las víctimas entregaban dinero para invertir, prestando grandes cantidades e incluso solicitando créditos personales con la expectativa de recuperar pronto su capital, pero todo era falso.

¿Cuánto dinero obtuvo Daejon Labrayae?

La investigación del FBI permitió calcular que el acusado recibió alrededor de 1.3 millones de dólares, poco más de 24 millones de pesos mexicanos.

Hasta el momento, se han localizado a 26 posibles víctimas en California, Oregón, Washington e Idaho, aunque advirtieron que la cifra podría aumenta conforme avance el caso.

Daejon Labrayae permanecerá detenido mientras continúa el proceso, cuyo juicio con jurado está previsto para el 15 de diciembre de 2026 y, si es declarado culpable, podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión federal y una multa máxima de 250 mil dólares.

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