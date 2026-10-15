Fingió ser jugador profesional y le robó todo a 26 mujeres; se embolsó más de 24 millones

Un hombre fue acusado de fraude en Estados Unidos tras fingir que pertenecía a un equipo profesional de futbol americano para engañar a cerca de 26 mujeres y generar ganancias de aproximadamente 1.3 millones de dólares, poco más de 24 millones de pesos mexicanos.

Según las autoridades del vecino país, el sospechoso las enamoraba para ofrecerles falsas oportunidades de inversión y así obtener dinero de sus víctimas.

¿Cómo fue la estafa?

El acusado es Daejon Labrayae, de 35 años, señalado por un gran jurado federal en Portland, Oregón, por conspiración para cometer fraude electrónico, después de una investigación encabezada por el FBI.

Las autoridades señalaron que todo inició en febrero de 2022, cuando Daejon Labrayae habría utilizado aplicaciones de citas y redes sociales para contactar a sus víctimas con perfiles falsos, donde afirmaba ser jugador activo o retirado de la NFL, de los 49ers de San Francisco.

CASE UPDATE from @FBIPortland: Man Posing as San Francisco 49er Charged with Defrauding Over Two Dozen Women Out of More than $1.3 Million Beginning in February 2022, Daejon Labrayae Love, 35, and Taylor Jamie Chan, 18, created fictitious investments to defraud numerous women in Oregon, Washington, Idaho, and California. Love met most of the women on the internet through dating apps. Love falsely portrayed himself as legitimately wealthy, often as an NFL player for the San Francisco 49ers or as a wealthy real estate investor. Chan falsely posed as Love’s financial adviser to further gain their victims’ trust. The scheme lasted until the day of Love and Chan’s arrests on August 24. Learn more about the #FBI investigation: https://t.co/bGpOyodgms — FBI (@FBI) August 28, 2026

Una vez establecía vínculos sentimentales, el sospechoso presuntamente hablaba de construir un futuro económico en pareja y presentaba supuestos negocios que prometían rendimientos elevados en periodos cortos.

Las víctimas entregaban dinero para invertir, prestando grandes cantidades e incluso solicitando créditos personales con la expectativa de recuperar pronto su capital, pero todo era falso.

¿Cuánto dinero obtuvo Daejon Labrayae?

La investigación del FBI permitió calcular que el acusado recibió alrededor de 1.3 millones de dólares, poco más de 24 millones de pesos mexicanos.

Hasta el momento, se han localizado a 26 posibles víctimas en California, Oregón, Washington e Idaho, aunque advirtieron que la cifra podría aumenta conforme avance el caso.

Daejon Labrayae permanecerá detenido mientras continúa el proceso, cuyo juicio con jurado está previsto para el 15 de diciembre de 2026 y, si es declarado culpable, podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión federal y una multa máxima de 250 mil dólares.