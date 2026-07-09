Notas
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¡El 'Destructor de Nieve'! Así es el nuevo estadio de 2 mil 100 MDD que costó 10 veces más que la remodelación del Azteca y es un monstruo de la ingeniería
Conoce el nuevo Highmark Stadium, un recinto de 2 mil 100 millones de dólares que funde la nieve al contacto y costó 10 veces más que la remodelación del Azteca.
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¿Qué debe pasar para que un equipo gane el Super Bowl 2026? Así cuentan los puntos en la NFL
Si no sabes como un equipo de la NFL puede ganar el Super Bowl 2026 esto es lo que debes de saber para entenderle al partido este 8 de febrero
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Castigos y retos: El significado de cada color de los pañuelos en el Super Bowl de la NFL
Descubre el significado de los pañuelos en la NFL, desde el rojo hasta los amarillos, y cómo influyen en un juego como el Super Bowl 2026. ¡No pierdas detalle!”
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¿Se cancelará el Super Bowl 2026 por el clima hoy? Pronóstico de lluvia para este 8 de febrero
Algunos fenómenos que podrían causar retrasos e incluso afectar la final de la NFL. ¿Se cancelará el Super Bowl 2026 por el clima?
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¿Cuánto dura el Super Bowl 2026? El tiempo promedio de un partido de la NFL y horario para verlo desde México
En FIA te explicamos a detalle, todos los factores que intervienen para que sepas cuánto durará el Super Bowl 2026 y a qué hora podrás verlo por Azteca 7
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¿Cuántos hispanos hay en Santa Clara, sede del Super Bowl 2026 en California?
La ciudad Santa Clara, California, será la ciudad sede del Super Bowl 2026 el próximo 8 de febrero donde jugarán Seattle Seahawks y New England Patriots.