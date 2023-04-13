Todas las polémicas en las que se ha visto envuelto el Dalái Lama

Recientemente el Dalái Lama, una de las principales figuras del budismo, se vio envuelto en una polémica cuando intentó besar en la boca a un niño y después le pidió que le “chupara” la lengua.

El líder del budismo se vio obligado a disculparse públicamente ante el escándalo mundial que se generó; sin embargo esta no es la primera vez que se ve envuelto en la polémica y que tiene que salir a retractarse por sus comentarios.

Las polémicas del Dalai Lama

En varias ocasiones el Dalái Lama ha hecho comentarios desafortunados que le valieron duras críticas a nivel mundial. Aquí te dejamos otros momentos protagonizados por el Premio Nobel de la Paz de 1989 que generaron controversia.

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Una sucesora atractiva

Durante una entrevista ofrecida a la cadena BBC en 2019, el líder religioso habló sobre la posibilidad de que su sucesora fuera una mujer, sin embargo, añadió que tendría que ser atractiva o “no sería de mucha utilidad”.

“Si viene una Dalái Lama, entonces esa mujer debe ser muy atractiva, de otro modo no sirve de mucho. La gente preferiría no ver su cara”.

Europa para los europeos

En esa misma ocasión, el budista habló sobre la migración en Europa que en ese momento enfrentaba una crisis de personas sirias y turcas que llegaban al continente de manera ilegal.

El Dalái Lama indicó que “Europa es para los europeos” y los refugiados deberían regresar a sus casas para reconstruir su país. Dichos comentarios fueron tomados como un gesto contra la migración. Por lo que tuvo que salir a disculparse asegurando que se habían malinterpretado sus dichos.

Sabía sobre abusos sexuales de maestros budistas

Una de las peores polémicas en las que se vio involucrado fue cuando reconoció que sabía sobre abusos sexuales contra menores de edad cometidos por parte de maestros budistas durante la década de los 90.

Incluso, aseguró que sabía sobre las acusaciones contra Sogyal Rimpoché, uno de los maestros budistas más conocidos. Sin embargo, no denunció ninguno de los casos.

