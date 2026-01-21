Descubren a extorsionadoras de Tláhuac e Iztapalapa; investigan red que opera en la zona

Un operativo conjunto entre fuerzas federales y locales asestó un golpe a una célula generadora de violencia que opera en el oriente de la capital. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), en coordinación con la Marina (Semar) y la Guardia Nacional, detuvieron a Marina "N" y Dulce Bertha "N", señaladas como presuntas integrantes de un grupo delictivo dedicado a la extorsión y el narcomenudeo en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

El despliegue policial se concentró en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa, donde trabajos de inteligencia identificaron dos inmuebles utilizados como centros de operación y almacenamiento de narcóticos.

Cateos simultáneos en CDMX: Dan con extorsionadoras

Tras obtener las órdenes de cateo por parte de un Juez de Control, los uniformados intervinieron en dos puntos estratégicos, logrando el aseguramiento de más de 500 dosis de droga:



Calle Manuel Cañas: En este domicilio fue detenida una mujer de 32 años (presuntamente Marina "N"). Se incautaron 55 bolsitas con "piedra" , 129 dosis de marihuana, 350 gramos de la misma hierba a granel y dos teléfonos celulares, los cuales podrían contener información clave sobre su red de extorsión.

Calle Villa Igatimi: En el segundo inmueble fue aprehendida una mujer de 30 años (presuntamente Dulce Bertha "N"). Ahí, las autoridades hallaron 146 dosis de cocaína, 228 dosis de marihuana y 300 gramos adicionales de la hierba, además de un equipo telefónico.

Fueron detenidas Marina "N" y Dulce Bertha "N", identificadas como posibles integrantes de un grupo delictivo, que opera en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, dedicado a la extorsión y distribución de drogas.



Investigación estructura criminal de las extorsionadoras de Tláhuac

De acuerdo con el comunicado oficial, ambas mujeres forman parte de una estructura criminal que ha extendido sus tentáculos entre Iztapalapa y Tláhuac, afectando a comerciantes y vecinos mediante el cobro de piso y la venta de estupefacientes.

Ambos inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial, mientras que las detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Este operativo forma parte de la estrategia de seguridad reforzada en la CDMX para desarticular células locales mediante la colaboración con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y el Gobierno Federal.