Dani Alves alega relaciones sexuales consentidas; futbolista brasileño testifica en caso de agresión

Dani Alves testificó ante el tribunal el lunes y le dijo al juez que investiga su caso respecto una acusación de agresión sexual en su contra, que tuvo relaciones sexuales consentidas con la presunta víctima, esto significa un cambio frente a su versión de lo ocurrido en una discoteca de Barcelona a finales de diciembre del año pasado.

El futbolista brasileño de 39 años, declaró que mantuvo relaciones sexuales consentidas con una mujer, quien ahora le acusa de agresión sexual. Dani Alves, quien se encuentra en prisión sin fianza desde el 20 de enero de este 2023, compareció este lunes (17 de abril) ante el juez que lleva la investigación del caso.

El defensa brasileño ha estado en la cárcel desde el 20 de enero, luego de ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en un club nocturno de Barcelona, durante la jornada del 30 de diciembre (2022). El futbolista brasileño ha negado haber actuado mal.

#IMPORTANTE | Dani Alves reconoció, por primera vez, que tuvo relaciones sexuales consensuadas con la mujer que lo acusa de agresión #sexual.



había negado cualquier encuentro para salvar su #matrimonio.



“Todo lo que pasó en el baño fue un acto libre y voluntario”, dijo. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 17, 2023

Dani Alves cambia versión en caso de agresión en su contra, dice que su "prioridad era salvar su matrimonio"

En un comunicado de parte de los abogados del futbolista brasileño, se señala que: "Ha asegurado que no contó inicialmente lo sucedido y negó el contacto sexual porque su única prioridad era salvar su matrimonio". Inicialmente, el futbolista brasileño había dicho que no había tenido relaciones sexuales con la mujer, pero finalmente cambió su versión.

Dani Alves también le dijo al juez que había una atracción sexual mutua entre él y la mujer, desde el momento en que se conocieron en el club nocturno. Alves insistió en que hubo un interés inmediato y tensión sexual entre él y su acusadora. "Todo lo que pasó en el interior del baño fue un acto libre y voluntario, hicieron el amor y no dijo en ningún momento que parara", se puede leer en el comunicado.

Cabe recordar que en febrero, el tribunal rechazó la petición de Dani Alves de ser liberado bajo fianza mientras continúa la investigación, diciendo que había riesgo de fuga.

Dani Alves vuelve a declarar ante la jueza para insistir en que la relación sexual fue consentida. El futbolista ha incidido en que es respetuoso con las mujeres y su abogado volverá a solicitar su excarcelación. pic.twitter.com/9nuEAu2QZT — INFORMACION.es (@informacion_es) April 17, 2023

Un portavoz del juzgado de Barcelona donde el futbolista brasileño declaró este lunes no quiso hacer comentarios. El abogado que representa a la presunta víctima y un portavoz de la fiscalía tampoco respondieron.

El caso del exjugador de Pumas de la UNAM y del Club Barcelona, ha atraído una gran atención en España, en parte por la popularidad de Dani Alves, pero sobre todo porque las agresiones sexuales han seguido siendo un tema político dominante desde la agresión sexual en grupo de una adolescente en el año 2016 durante los encierros de San Fermín.

¿Que le está pasando a Dani Alves?

Alves se encuentra en la cárcel desde que fue acusado de violar presuntamente a una mujer en una discoteca de Barcelona, durante una salida ocurride el pasado 30 de diciembre.

¿Cuántos balones de oro tiene Dani Alves?

Dani Alves, es un defensa brasileño que ha logrado 1 medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Japón 2020, 2 Copas América (2007 y 2019), 2 Copas Confederaciones (2009 y 2013) y 1 Mundial sub-20.