Daniel Asaf vio el micrófono… y tomó otra puerta

Daniel Asaf evitó responder a los cuestionamientos de la prensa en San Lázaro sobre los señalamientos que lo vinculan con contratos millonarios obtenidos por Jorge Amílcar Olán, cercano a Andy López Beltrán. El episodio ocurre mientras organizaciones de padres de niñas y niños con cáncer presentaron ante la FGR una denuncia contra Andy y Olán por presuntas irregularidades relacionadas con la compra y distribución de medicamentos oncológicos; las acusaciones deberán ser investigadas por las autoridades y no implican por sí mismas una responsabilidad acreditada.