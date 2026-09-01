VIDEO: Daniel Asaf se niega a hablar del “cónclave de la Condesa” con Andy López Beltrán

Luego de que El Universal revelara imágenes de la reunión privada entre los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andy López y Bobby López Beltrán con empresarios y por el diputado morenista Daniel Asaf, el medio intentó obtener declaraciones del también exjefe de la Ayudantía de la Presidencia durante el sexenio anterior.

No obstante, el diputado federal de Morena evitó decir una sola palabra sobre la reunión privada, bautizada por el periodista Héctor de Mauleón como el “cónclave de la Condesa”, reunión realizada en la Ciudad de México el pasado lunes 24 de agosto.

"No te voy a dar declaraciones": Daniel Asaf responde por el “cónclave de la Condesa”

Tras darse a conocer detalles de la reunión que duró poco más de 5 horas, El Universal buscó al diputado al término de la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, pero el legislador aseguró que no iba a dar declaraciones.

Asaf, quien durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como jefe de la Ayudantía de la Presidencia, decidió no ofrecer declaraciones sobre la reunión.

Una comida a la que el periodista Héctor de Mauleón se refirió como cónclave, porque todos los asistentes permanecieron durante varias horas en el restaurante Magazzino a puerta cerrada.

Daniel Asaf se niega a explicar el cónclave con Andy y Gonzalo López Beltrán



El diputado de Morena evitó responder por la reunión en la Condesa



Cerraron un restaurante para ellos y hubo vinos de hasta 24 mil pesos



Mucho lujo, muchas dudas y ninguna explicación



📹… pic.twitter.com/W4rkp9ma38 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 1, 2026

¿Qué se sabe de la reunión con Andy López Beltrán?

De acuerdo con la información publicada por el medio mexicano, en la reunión participaron Andy López Beltrán, Gonzalo López Beltrán, Daniel Asaf, el empresario tequilero Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño.

Al lugar arribaron diversas camionetas repletas de guardaespaldas de donde bajaron los hijos de AMLO, quienes en los últimos meses han estado rodeados de polémicas y señalamientos, como su participación en el caso del huachicol fiscal.

Aunque los videos difundidos no tienen audio, El Universal informó que uno de los temas de los que se pudo haber hablado fue de la detención de Fausto Corrales Rodríguez, testigo clave en el asesinato del exrector Melesio Cuén.

Ante las preguntas de los medios, Daniel Asaf no explicó cuál fue el motivo del encuentro ni quiso comentar sobre los temas que supuestamente se abordaron.

Reunión secreta en la Condesa: Captan a los hermanos López Beltrán y Daniel Asaf en restaurante exclusivo

¿Quién es Daniel Asaf?

Daniel Asaf Manjarrez es actualmente diputado federal plurinominal por Morena. Antes de llegar a la Cámara de Diputados ocupó uno de los cargos de mayor cercanía con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero su trayectoria también se ha visto empañada, luego de que en 2024 su nombre fuera mencionado en los reportajes conocidos como El Clan, publicados por Latinus, donde se difundieron audios atribuidos al empresario Amílcar Olán.

El legislador fue identificado con el apodo de “El Gallo” y se hicieron señalamientos sobre su supuesto papel como intermediario para acercamientos con funcionarios y asuntos relacionados con contratos gubernamentales.

