¡Bajo la lupa! Audio revela presunta conexión entre amigos de Andy López Beltrán y el CJNG

Una grabación de 2023 y diversos expedientes citados en una investigación de Latinus colocan nuevamente a los hermanos Amílcar y Luis Alberto Olán Aparicio en el centro de señalamientos relacionados con el crimen organizado en Veracruz.

El caso cobra relevancia por la relación que ambos mantienen con Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y porque las indagatorias citadas por el medio apuntan a una presunta conexión con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la investigación, el audio exhibe una conversación en la que Amílcar Olán habla de la participación de su hermano Luis Alberto en actividades relacionadas con una estructura criminal.

¿Qué revela el audio sobre los hermanos Olán?

La grabación corresponde a 2023 y, según Latinus, en ella Amílcar Olán conversa con un empresario relacionado con la producción de balasto, material utilizado en obras de infraestructura.

Durante la conversación, Amílcar refiere que su hermano tendría una posición de control y presume los vínculos que mantiene con personas involucradas en actividades delictivas.

La investigación señala que Luis Alberto Olán habría aprovechado esas relaciones para establecer acuerdos con una célula vinculada al CJNG en Veracruz.

Los señalamientos incluyen presuntas actividades de extorsión, robo de combustible y protección de negocios.

En otro audio citado por Latinus aparece Luis Alberto Olán hablando de su relación con Iván Cazarín Molina, conocido como “El Tanque”, a quien autoridades estadounidenses han relacionado con actividades delictivas y con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

https://t.co/gm634NZfdd#Loret en #Latinus: 17 de agosto

EU le quita su visa a Andrés Manuel López Beltrán y advierte que cancelará cualquier otra cuando existan razones; nuevas grabaciones revelan vínculos de "El Clan" de Andy López Beltrán con el CJNG; sale de la cárcel en NY… — Latinus (@latinus_us) August 18, 2026

“El Tanque” y la conexión con el CJNG

La figura de Iván Cazarín Molina aparece como uno de los puntos centrales de la investigación.

De acuerdo con los documentos retomados por Latinus, autoridades estadounidenses identificaron a “El Tanque” como un operador relacionado con el CJNG y con actividades como narcotráfico, homicidios y extorsión.

Los expedientes también lo vinculan con negocios relacionados con el almacenamiento y comercialización ilegal de combustible, según la investigación periodística, parte de ese combustible habría llegado hasta Texas.

Además, Cazarín Molina aparece relacionado con Nemesio Oseguera “El Mencho” y con una estructura criminal que habría tenido presencia en Veracruz.

La conexión con “La Barredora”

Latinus también refiere una conexión entre “El Tanque” y “La Barredora”, grupo criminal identificado en Tabasco y cuyo liderazgo ha sido atribuido a Hernán Bermúdez Requena.

La relación resulta relevante porque, de acuerdo con los expedientes citados, las estructuras criminales habrían mantenido vínculos y acuerdos para operar distintas actividades ilícitas.

En este contexto aparece nuevamente el nombre de Luis Alberto Olán, a quien la investigación relaciona con Cazarín Molina.

Los señalamientos alrededor del balasto del Tren MayaUno de los puntos más relevantes de la investigación se encuentra en el negocio del balasto.

Según los expedientes retomados por Latinus, los presuntos vínculos de Luis Alberto Olán con integrantes del CJNG le habrían permitido obtener el control de minas de balasto destinadas al suministro de materiales para obras como el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

¿Quiénes son Amílcar y Luis Alberto Olán?

Amílcar Olán ha sido señalado durante años por su cercanía con Andy y Bobby López Beltrán.

Esa relación ya había sido documentada previamente por Latinus en investigaciones sobre empresas y contratos vinculados al entorno de los hijos del expresidente López Obrador.

Ahora, el nuevo material difundido por el medio incorpora grabaciones y expedientes que buscan mostrar una posible conexión entre ese círculo empresarial y personajes señalados por autoridades por sus vínculos con organizaciones criminales.

En el caso de Luis Alberto Olán, Latinus refiere que ha sido señalado por delitos como homicidio, robo y asociación delictuosa, aunque también precisa que no existe registro de que haya sido procesado o encarcelado por esos señalamientos.