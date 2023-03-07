Daniel Ortega cancela 2 universidades privadas y decomisa sus bienes

El gobierno del dictador Daniel Ortega canceló dos universidades privadas y ordenó decomisar todos sus bienes; con estos planteles, ya suman 19 las escuelas que han sido cerradas desde diciembre de 2021 en Nicaragua, entre ellas siete extranjeras.

Los planteles afectados por el dictador Daniel Ortega son la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, debido a un “incumplimiento a las leyes que lo regulan” indicó el Ministerio de Gobernación.

Añadió que tampoco están acreditadas en los indicadores de calidad, no reportaron sus estados financieros ni presentaron aclaraciones sobre el patrimonio, activos, fijos, egresos, ni ingresos.

El Ministerio de Gobernación de Nicaragua también ordenó a las autoridades de las dos universidades entregar toda la información de sus estudiantes, maestros, planes de estudios y todo tipo de registros académicos.

🔴 ORTEGUISMO SIGUE ARREMETIDA CONTRA LA IGLESIA



👉La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló hoy la personalidad jurídica de dos instituciones ligadas a la Iglesia: Cáritas de Nicaragua (brazo de acción social) y la Universidad Católica "Juan Pablo II". pic.twitter.com/wWK0cBV6qP — Israel González Espinoza (@israeldej94) March 7, 2023

Asimismo, la dictadura de Daniel Ortega pidió que se realizara el traspaso de los bienes de las dos universidades privadas canceladas a nombre del estado de Nicaragua.

Nicaragua cancela registro de asociaciones empresariales

El gobierno de Nicaragua canceló el registro de más de 20 asociaciones empresariales, la principal patronal del país, con la que la administración del presidente Daniel Ortega mantuvo una alianza hasta que estallaron graves protestas antigubernamentales en 2018.

El diario oficial del país, La Gaceta, publicó l lunes dos resoluciones del Ministerio de Gobernación informando que cancelaba la personería jurídica de 19 cámaras de empresarios, entre las que destacan la Cámara de Minas y la Cámara de Urbanizadores.

La alianza entre los principales empresarios de Nicaragua y el gobierno de Ortega se rompió hace unos cinco años, cuando estalló una grave ola de protestas a nivel nacional pidiendo elecciones adelantadas, las cuales dejaron unos 360 muertos, según organismos internacionales.

A inicios del mes pasado el Gobierno también canceló la personería jurídica a la Asociación de Bancos Privados, que aglutinaba a todos los bancos del país y que también pertenecía al Cosep.

Con información de Reuters