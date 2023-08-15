Daniel Sancho podría alcanzar pena de muerte tras confesar que apuñaló y descuartizó a colombiano en Tailandia

La policía de Tailandia informó que Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, confesó haber apuñalado y descuartizado a un hombre colombiano, y que no se trató de un accidente como afirmó en sus primeras declaraciones.

Las autoridades tailandesas indicaron que tienen las pruebas suficientes para acusarlo de asesinato premeditado, con lo que sería sentenciado a pena de muerte. Ahora, dijeron, será el fiscal quien estudie el caso y establezca la petición de condena en el juicio.

Según con la confesión, Sancho cometió el crimen porque quería terminar con la relación que sostenía con el colombiano, no obstante éste no lo permitiría, lo que los llevó a tener una discusión.

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La pizarra policial del Caso de Daniel Sancho expuesta por la policía tailandesa... pic.twitter.com/moVAIzy0Mx — Martín✨ (@AxelBlaze1699) August 15, 2023

¿Qué hizo Daniel Sancho en Tailandia?

Durante una rueda de prensa, la policía de Tailandia detalló que el pasado 2 de agosto, Daniel Sancho tuvo una discusión con Edwin Arrieta, por lo que apuñaló al hombre colombiano, lo golpeó en la cabeza con el lavabo y una vez muerto lo descuartizó.

Las autoridades aún no tienen el resultado de la autopsia para determinar si murió por el apuñalamiento o el golpe en la cabeza; sin embargo, están seguros que se trató de un asesinato premeditado.

Añadieron que el hijo del actor es el único involucrado en el crimen, ya que en las grabaciones no aparece otra persona, ni se encontraron restos de ADN de alguien más en la escena.

El subdirector de la policía en Tailandia explicó que se trató de un asesinato premeditado porque tenía un plan para comprar material con el que descuartizó a la víctima y después trató de deshacerse de los restos.

“Hemos visto en la camisa de Edwin que hay marcas de apuñalamiento y por eso entendemos que no fue un accidente. Es un intento de asesinato”, afirmó otro de los oficiales en la rueda de prensa.

Entre otros detalles, revelaron que Daniel Sancho tardó tres horas en descuartizar el cuerpo de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano de 44 años de edad, y después limpió todo, en lo que se llevó toda una noche.

