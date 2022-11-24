Día de Acción de Gracias: Conoce 6 datos curiosos sobre la celebración

En los hogares de Estados Unidos se celebra en grande el Día de Acción de Gracias, y uno de los momentos preferidos es la hora de la comida, pues la mayoría de las familias se esmera en . Recordemos que esta celebración nace del agradecimiento.

1. En el otoño boreal de 1621 se realizó el primer Día de Acción de Gracias, cuando el entonces gobernador de Massachussets organizó un festival para dar las gracias luego de una buena cosecha. Alrededor de 90 miembros de las comunidades indígenas del país asistieron a la fiesta. Desde ese entonces se el Día de Acción de Gracias.

2. El platillo principal para el Día de Acción de Gracias es el pavo. El departamento de agricultura proyecta que para este año se han criado unos 212 millones de ejemplares de este animal.

3. Este año, debido a la inflación la cena del Día de Acción de Gracias saldrá un poco más cara: Será un 20% más comparado con el año pasado, según datos de la federación estadounidense de granjeros. Una cena para 10 personas, incluyendo pavo, relleno, arándanos y pastel de calabaza, costará en promedio 64 dólares (1240 pesos mexicanos), 10 dólares (194 pesos mexicanos) más caro que el año pasado.

4. Según un estudio de la revista de medicina de new england, debido a la variedad de platillos que se ofrecen durante la cena del Día de Acción de Gracias, un estadounidense promedio podría aumentar de peso entre medio kilo y un kilo durante esta temporada de fiestas.

5. La asociación estadounidense del automóvil dice que para este año más de 54 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros por la fiesta del Día de Acción de Gracias. Esto es un incremento del 1,5% comparado con 2021.

6. Para los que viajan en avión, según la administración de seguridad en el transporte, el miércoles antes del Día de Acción de Gracias podrían inspeccionar hasta unos 2 millones y medio de viajeros en los puntos de control.

A pesar de que el país pasa por la inflación más alta en décadas, especialistas en el tema recomiendan a las personas que aprovechen los descuentos en los supermercados a la hora de comprar los ingredientes para la cena, y así no afectar su bolsillo.