Así se vivió el desfile de Macy’s 2022 por el Día de acción de Gracias

En punto de las 9:00 de la mañana (hora de EU) las calles de Nueva York, Estados Unidos, se llenaron con enormes globos de diferentes personajes famosos para celebrar el conocido desfile de Macy’s Thanksgiving Day Parade con motivo del Día de Acción de Gracias, que marca el inicio de las festividades de Navidad.

En el desfile anual del Día de Acción de Gracias participaron 16 inflables gigantes, 28 carrozas, Santa Claus y 12 bandas de música para amenizar el momento; además de muchas estrellas musicales para deleitar a los asistentes.

El desfile de Macy’s arrancó con los populares globos inflables, el primero en salir fue el de Bluey, personaje que apareció por primera vez en el evento, detrás de él iban Bob Esponja y Gary.

El globo gigante de Goku vuelve a estar presente en la Día de Acción de Gracias en la ciudad de Nueva York. ¡Increíble!#ThanksGoku22 #MacysParade pic.twitter.com/5KQcmhks51 — Dragon Ball Latam (@latamdb) November 24, 2022

Entre los nuevos personajes que desfilaron estuvieron Greg Heffley, de la serie “Diary of a Vimpy Kid”. No podían faltar los icónicos Goku, Snoopy Pikachu, los pitufos, los minions, baby Yoda y Ronald Mcdonalds, entre otros.

Los números musicales abrieron con Lea Michele, actriz de Glee, con una presentación de “Don’t rain on My Parade”, Continuó el elenco de The Lion King, quienes presentaron “Circle of Life”, uno de los mejores momentos del Día de Acción de Gracias.

En el desfile de Macy’s también participaron Gloria Estefan, su hija Emily y su nieto Sasha, así como Ziggy Marley, Joss Stone Fitz and the Tantrums, Jordin Spark, Bettu Who, Big Time, Rush, Sean Paul, Blanco Brown y CAM, entre otros.

Algunos de los personajes que se pudieron observar este jueves en el tradicional #MacysParade fueron @Spiderman, Grogu, El Grinch y un enorme pavo🦃 #Thanksgiving2022 pic.twitter.com/yGmGPyTSFz — Juan Carlos Castillo (@casmood) November 24, 2022

¿Por qué se celebra el desfile de Macy ‘s el Día de Acción de Gracias?

El tradicional desfile de Macy’s inició en 1924 como desfile de Navidad para celebrar la expansión de la tienda, pero tres años después fue renombrado como desfile del Día de Acción de Gracias .

Los globos gigantes aparecieron en 1927, año en el que se pudieron ver dinosaurios de 18 metros y al que poco a poco fueron sumándose personajes famosos.