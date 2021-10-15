David Amess, diputado británico, muere tras ser apuñalado

El diputado conservador británico David Amess, de 69 años, murió este viernes luego de ser apuñalado durante un acto electoral en su circunscripción en una iglesia del sureste de Inglaterra.

De acuerdo con los reportes de la policía británica, David Ammes se encontraba en una iglesia en Leigh-on-Sea, acompañado de sus simpatizantes, cuando un individuo irrumpió y comenzó a apuñalarlo.

Posteriormente una ambulancia aérea acudió a la escena del crimen y Amess fue atendido, pero finalmente falleció en el lugar como consecuencia de las heridas provocadas con un cuchillo.

#ÚltimaHora | El diputado conservador de #ReinoUnido @amessd_southend murió tras ser apuñalado en una iglesia del este #Londres. El agresor fue detenido, ya investigan si tiene relación con política o terrorismo. Entérate de esta y otras noticias aquí 👉🏼https://t.co/suZwZcnYnt pic.twitter.com/lT8lrQg3eJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 15, 2021

Por su parte, la policía informó que detuvo a un hombre de 25 años, que se encuentra bajo custodia, y no se busca a ningún otro sospechoso.

“Recibimos un reporte de un posible apuñalamiento al norte de Eastwood Road, poco después de las 12:05 (hora local). Fue arrestado un individuo, y no se busca a ningún otro sospechoso”, informó la policía de Essex.

La unidad antiterrorista de la policía comenzó la investigación del asesinato del diputado; sin embargo, hasta ahora no se ha informado cuál fue el móvil del atentado, si se trató de un ataque terrorista o político.

A man has been arrested on suspicion murder after a man was stabbed in #LeighonSea.



We were called to Eastwood Road North shortly after 12.05pm.



Sadly, a man later died.



A man was arrested at the scene.



We are not looking for anyone else.



Read more: https://t.co/CR8vYv8yuR pic.twitter.com/llSd1Tr0H7 — Essex Police (@EssexPoliceUK) October 15, 2021

¿Quién es David Ames, diputado apuñalado en Inglaterra?

David Ames era un diputado británico conservador, estaba casado y tenía cinco hijos. Es reconocido por haber participado activamente en la campaña a favor del Brexit del referéndum de 2016.

También fue un firme defensor de los derechos de los animales y participó activamente en la campaña contra la tradición británica de caza del zorro con perros y caballos.

David Ammes era uno de los parlamentarios que puso mayor oposición a la legalización del aborto en el país y fue criticado por su oposición a los matrimonios gays y a los derechos de la comunidad LGBT.

Reacciones a la muerte del diputado David Amess

Varios políticos condenaron el ataque al diputado David Amess. El primer ministro británico, Boris Johnson, suspendió una reunión con sus ministros y la bandera británica fue colocada a media asta en Downing Street.

"Este comportamiento agresivo y violento no puede ser tolerado en política ni en ningún otro aspecto de la vida", escribió en Twitter Ian Duncam exlíder del Partido Conservador. Por su partem Keir Starmer, líder opositor del Partido Laborista, expresó su "horror" y "consternación" por la noticia.

Horrific and deeply shocking news. Thinking of David, his family and his staff. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 15, 2021

Y el alcalde de Londres, el también laborista Sadiq Khan, mostró su solidaridad con "la familia y el personal" de Amess "en este momento difícil".

"La Fundación Jo Cox está horrorizada de conocer la noticia del ataque a Sir David Amess. Pensamos en él, en su familia y en sus seres queridos en este momento tan angustioso", tuiteó la institución creada en nombre de la diputada laborista Jo Cox, quien también fue asesinada a los 41 años.