Joven halla muñeca en su nueva casa en Inglaterra ¿la nueva Anabelle?

En las redes sociales comenzó a circular una historia que rápidamente se volió viral debido a lo peculiar del caso, ya que un joven recientemente se mudó de casa en Inglaterra y en una de las paredes de la nueva vivienda realizó el terrorífico hallazgo de una muñeca.

Medios locales reportaron que el hallazgo del joven ocurrió en una casa en la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, donde en el interior de una de las paredes había una muñeca con una carta en la que ‘confiesa’ que mató a sus antiguos propietarios.

“Estimado lector/nuevo dueño de la casa: ¡Gracias por liberarme! Me llamo Emily. Mis dueños originales vivían en esta casa en 1961. No me agradaban, así que tuvieron que irse. Todo lo que hacían era cantar y divertirse, fue repugnante. Apuñalarlos a muerte fue mi elección, así que espero que tengas cuchillos. Espero que duermas bien”, dice la carta que estaba junto a la muñeca.

De acuerdo con los reportes de medios, el joven Jonathan Lewis, de 32 años, recogió las llaves de su nueva casa en Walton, Liverpool, en Inglaterra, el viernes pasado cuando decidió examinar el espacio vacío que estaba debajo de las escaleras en una de las habitaciones.

¿Cómo encontraron a la muñeca en la casa en Inglaterra?

El joven realizó el hallazgo luego de romper la pared de la casa en Inglaterra con un martillo, donde descubrió a la muñeca de trapo, con un vestido de rayas y una gorra, con una nota siniestra a un costado.

Sus amigos le pidieron que ponga su nueva casa en venta, pero el joven dijo que el hallazgo le pareció “gracioso”, ya que la inmobiliaria con la que adquirió la propiedad le explicó que realizaron una construcción hace 4 o 5 años, por lo que hubieran encontrado a la muñeca que tiene la carta con fecha de 1961.