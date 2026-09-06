Del new wave al streaming: David Byrne cuenta cómo ha sobrevivido seis décadas en la música

David Byrne, el exvocalista de Talking Heads, está de regreso en México para ofrecer varios conciertos durante el mes de septiembre.

En entrevista, Byrne platicó sobre cómo transitar del new wave a la era del streaming sin despeinarse. También responde a preguntas sobre cómo ser relevante durante seis décadas sin dejar de lado la creatividad. La respuesta puede estar en la curiosidad.

Byrne es el cerebro detrás de los Talking Heads, agrupación que marcó el oleaje ochentero hacia ritmos experimentales y de mezcla de sonidos de embalaje global.

Para su más reciente producción “Who is the sky?”, el músico neoyorquino regresa a trabajar con ritmos latinos de la mano de Camilo Lara y Natalia Lafourcade. Alegría como resistencia, antes de que la casa se incendie.