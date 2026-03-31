¡Que fue la IA, dice! David Monreal, gobernador de Zacatecas, jura que los abucheos en su contra fueron “creados”

El pasado sábado 28 de marzo de 2026, el municipio de Sobrerete se pronunció con abucheos ante la inconformidad con el gobierno de Zacatecas liderado por David Monreal Ávila.

Durante la presentación del "Plan Frijol", el funcionaro público intentaba destacar los logros de su administración para el campo, pero el ruido de los asistentes no lo dejó avanzar. ¿Qué dijo sobre los abucheos David Monreal?

🔴 #Ahora dice el gobernador de Zacatecas, David Monreal (@DavidMonrealA), que no fue abucheado el fin de semana, menciona que fue la IA



Juzguen ustedes 👇📹🧐 https://t.co/j2QUFVShm4 pic.twitter.com/DhZbl4hvzN — Josue Aguilar (@josuealeexis) March 30, 2026

"Nada de eso sucedió": La versión del gobernador de Zacatecas ante los abucheos

La clara muestra de descontento por parte de los zacatecanos, para Monreal fue un truco realizado con inteligencia artificial. En declaraciones recientes, el gobernador afirmó que la inconformidad fue fabricada.

"Y ahora con la inteligencia artificial simulan o crean una rechifla o una inconformidad", declaró el mandatario, asegurando que los videos que circulan en redes sociales están manipulados. Según su versión, el evento transcurrió en calma y los supuestos abucheos son solo ruidos digitales.

Abuchean a David Monreal en Zacatecas

Los abucheos se hicieron escuchar cuando Monreal tomó el micrófono para presumir que los apoyos económicos ahora llegan directamente a los productores, sin intermediarios. Mientras el gobernador lanzaba críticas a las administraciones pasadas y hablaba de "justicia social", una parte importante de la audiencia comenzó a silbar.

Para David Monreal, este intercambio fue simplemente un "diálogo de ideas", pero negó que la situación se hubiera salido de control.

Plantón de frijoleros en Zacatecas expone la realidad de los abucheos

Mientras el gobernador culpa a la tecnología, la realidad en las calles de Zacatecas cuenta otra cosa. Al mismo tiempo que ocurría el evento en Sombrerete, en la capital del estado se mantenía un plantón en Plaza de Armas.

Productores de frijol de diversas regiones manifestaron su desesperación por la falta de apoyos y el olvido del gobierno, lo que dejaría en evidencia la situación real en Zacatecas.

Abuchean al gobernador David Monreal



Los gritos, en pleno evento de Sheinbaum



Ocurrió en Sombrerete, Zacatecas pic.twitter.com/fFUUFZvUfj — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 28, 2026

"Nada de eso sucedió": David Monreal culpa a la IA por descontento del pueblo

La declaración de Monreal ha generado una ola de críticas, pues utiliza la inteligencia artificial como excusa para econder el descontento de la gente."Los que estuvimos en el acto, nada de eso sucedió", insistió el gobernador, desestimando los testimonios de quienes grabaron el momento con sus celulares.

La pregunta que queda en el aire es: ¿quién miente, los cientos de asistentes con sus teléfonos o el gobernador con su teoría de la IA?