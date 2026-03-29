¡Fuera, fuera!': El bochornoso momento del gobernador de Zacatecas, David Monreal en Sombrerete

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, protagonizó un momento de alta tensión política en el municipio de Sombrerete este sábado 28 de marzo de 2026.

Durante la presentación oficial del programa conocido como 'Plan Frijol', el mandatario estatal fue recibido entre fuertes rechiflas y gritos de '¡fuera, fuera!' por una parte importante de los asistentes.

El incómodo momento en pleno discurso

El incidente estalló justo cuando Monreal Ávila tomó el micrófono para asegurar que los apoyos económicos a los agricultores y productores ahora se entregan de manera directa.

El gobernador reprochó a las administraciones pasadas por no respaldar al campo e hizo hincapié en que los programas sociales dejaron de ser un negocio de unos cuantos para, según él, convertirse en verdadera 'justicia social' sin intermediarios ni abusos.

Sin embargo, la respuesta del público no se hizo esperar: el discurso fue interrumpido de tajo por sonoros reclamos. De fondo, mientras él hablaba, resonaba el clamor de ¡fuera, fuera!’, evidenciando una profunda inconformidad ciudadana en pleno acto oficial.

Ante la presión, un grupo de simpatizantes intentó hacer frente a los reclamos coreando repetidamente ‘¡gobernador, gobernador!’ para tratar de apagar el evidente descontento en el recinto.

El verdadero trasfondo: Productores en el olvido

Pero, ¿de dónde viene este fuerte enojo social? Los gritos en la región frijolera de Sombrerete no son por cualquier cosa. Al mismo tiempo que se desarrollaba este tenso momento de David Monreal, el corazón de la capital zacatecana se mantenía bajo gran presión con un plantón instalado en plena Plaza de Armas.

Productores de frijol provenientes de ocho distintos municipios acumulan ya 11 días de protestas exigiendo que se cumpla de una vez por todas la promesa gubernamental de acopiar más de 730 toneladas del grano que, denuncian, permanecen completamente estancadas.

La sombra de las elecciones de 2027 y el fantasma del nepotismo en la familia Monreal

A este complejo escenario agrícola y social se suma la creciente efervescencia política rumbo a la renovación de la gubernatura estatal en las elecciones intermedias de 2027.

El ambiente al interior de su partido, Morena, está sumamente tenso. Gran parte de la fricción se debe a las marcadas intenciones de Saúl Monreal, hermano del actual mandatario, de buscar la candidatura oficial, quien incluso se ha atrevido a presumir que es el perfil favorito para sucederlo en la próxima administración.

Frente a estas aspiraciones, la normativa interna del partido ha buscado frenar dichas intenciones. Recientemente se aprobó un estatuto que impide explícitamente competir a personas con parentesco familiar directo con quien actualmente ocupa un cargo de elección popular, una medida impulsada para erradicar el nepotismo.

Caballos desbocados: Partidos políticos adelantan la carrera por el 2027

De hecho, la propia dirigencia nacional advirtió de manera contundente que no acompañarán candidaturas de familiares e, incluso, sentenció que postular perfiles ligados por consanguinidad pondría en grave riesgo la alianza electoral con el PT y el Partido Verde.

Queda claro que este fin de semana demostró que el clima para la actual administración en territorio zacatecano enfrentará pruebas cada vez más duras. Con un electorado que exige soluciones inmediatas para el campo y un panorama político interno fracturado, el camino hacia 2027 se vislumbra lleno de baches.