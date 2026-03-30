¡No era IA! Presidenta Sheinbaum desmiente a Infodemia sobre video de mujer tomando sol en Palacio Nacional

Lo que comenzó como un video viral de una mujer asoleándose en una ventana de Palacio Nacional, terminó en una contradicción oficial. Luego de que plataformas gubernamentales y voceros intentaran descalificar las imágenes como una creación de Inteligencia Artificial (IA), la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció esta mañana que el evento fue real y que la persona responsable ya fue identificada y sancionada.

"Al preguntarle al área correspondiente a Palacio, al área donde está esta persona se ve, informaron que no, que nunca nadie había salido a tomar el sol. Después revisaron el video y dijeron que sí, había habido alguna persona que se había sentado en la ventana y ya a la persona se le dijo que fue sancionada y se le dijo que no podía estar haciendo eso, pero hay que decir que no está prohibido. Como no hay un reglamento de Palacio Nacional, en donde se diga que no puede salir para el sol en la ventana", admitió la mandataria, rectificando las versiones que durante días circularon desde el aparato de comunicación oficial.

#EnLaMañanera | Es real el video en donde una #mujer se #asolea en una de las ventanas de #PalacioNacional.



La presidenta @Claudiashein dijo que ya se identificó a la persona y que se le sancionó.https://t.co/eTamaC8q6x pic.twitter.com/cSln60DOD1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 30, 2026

Infodemia y la fallida teoría de la Inteligencia Artificial

A pesar de la admisión presidencial, la polémica escaló debido a que la plataforma Infodemia MX, iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión para, supuestamente combatir noticias falsas, aseguró el pasado 19 de marzo que el video era falso.

❌Falso que una mujer "tomó el sol" en Palacio Nacional



✅El video que circula en redes sociales es falso y fue generado con Inteligencia Artificial. De acuerdo con herramientas de detección del uso de esta tecnología, más del 71% del metraje fue creado con IA… pic.twitter.com/BOF8LAoB4R — InfodemiaMx (@infodemiaMex) March 19, 2026

Según el análisis forense publicado por Infodemia, "más del 71% del metraje había sido generado con IA", argumentando anomalías en la iluminación y sombras. Sin embargo, diversos especialistas en verificación y el creador de contenido Vampipe demostraron la autenticidad del material al presentar otros ángulos de la misma escena, evidenciando un "falso positivo" en las herramientas del gobierno.

Respeto al patrimonio histórico de Palacio Nacional

La Presidenta subrayó que, aunque no existe un reglamento específico que prohíba tomar el sol en las ventanas, se debe guardar respeto por lo que significa Palacio Nacional como patrimonio histórico.

"No es que esté prohibido asolearse, pero hay que dar el respeto por lo que significa el patrimonio", señaló Sheinbaum. El caso, apodado en redes como el "Balcongate", pone bajo la lupa la metodología de verificación de las instancias oficiales, que en esta ocasión desinformaron al intentar proteger la imagen del recinto con el argumento de la tecnología sintética.