Indignación en Morena por regreso de Sergio Mayer tras abandonar curul e irse a un reality show

En la política mexicana, donde a veces la realidad parece competir con el espectáculo, el regreso de Sergio Mayer a la Cámara de Diputados ha provocado más ruido que consenso. Y no precisamente por una iniciativa de ley.

El legislador de Morena volvió a ocupar su curul en San Lázaro tras haberse ausentado para participar en un reality show, del cual salió eliminado en poco tiempo. Su retorno, sin embargo, no fue recibido con aplausos, sino con críticas tanto de la oposición como de integrantes de su propia bancada.

Conflicto en la bancada por regreso de Sergio Mayer

El malestar entre legisladores de Morena radica en que Mayer dejó su responsabilidad legislativa para incursionar en la farándula, y ahora, tras su regreso, desplazó a su suplente. Este último, durante el periodo comprendido del 24 de febrero a la fecha, presentó cuatro iniciativas y nueve puntos de acuerdo, lo que generó comparaciones incómodas sobre el desempeño legislativo.

Para algunos diputados, la decisión de priorizar un proyecto televisivo sobre su labor en el Congreso envía un mensaje equivocado sobre el compromiso con el cargo público.

Polémico regreso en San Lázaro...



El retorno de Sergio Mayer como diputado de Morena desató críticas tras dejar su curul para un reality show.



“Tenía derecho de irme y regresar”, dijo… aunque admitió que fue un error político y ofreció disculpas.



La polémica sigue dentro de… pic.twitter.com/qbqztbwu63 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 18, 2026

Oposición reacciona al regreso de Sergio Mayer

Desde la bancada de Movimiento Ciudadano, se reprochó abiertamente la actuación de Mayer, señalando que colocó su responsabilidad como legislador en segundo plano. Durante la sesión, legisladores cuestionaron la ética de su decisión y el impacto que este tipo de acciones tiene en la credibilidad del Congreso.

Ante la ola de críticas, Mayer defendió su derecho a ausentarse y posteriormente reincorporarse a sus funciones, argumentando que la ley lo permite. No obstante, también reconoció que, desde el punto de vista político, su decisión no fue la más acertada.

“Políticamente fue incorrecto lo que hice”, admitió el legislador, al tiempo que ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos por su conducta.

Además, consideró que las críticas en su contra han sido desproporcionadas y atribuyó parte del escarnio a su pasado como actor. En ese sentido, comparó la polémica con la que enfrentó la ex diputada María Clemente García Moreno, señalando que en aquel caso no hubo el mismo nivel de reacción mediática.