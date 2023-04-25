Habrá aumento en Mi Beca para Empezar en la CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que "Mi beca para Empezar" tendrá un aumento en la Ciudad de México (CDMX), para celebrar el Día del Niño, esto, en una conferencia de prensa de este martes 25 de abril de 2023.

"Aprovechando que viene el Día del Nin@, queremos darles una noticia a todos los niños y niñas que reciben la beca del bienestar educativo, Mi Beca para Empezar", expresó la jefa de gobierno capitalina.

¿De cuánto será el aumento de Mi Beca para Empezar?

Autoridades capitalinas indicaron que a partir de mayo se aumentará en 20% el monto económico de Mi Beca Para empezar, para niños de educación básica en la CDMX.

Información muy importante sobre la Pensión de Bienestar para Personas Adultas Mayores e información muy importante sobre Mi Beca para Empezar. Comenzamos conferencia de prensa #EnVivo https://t.co/YHu7ZpW36G — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 25, 2023

¿Cómo quedará "Mi beca Para Empezar" con el aumento?

En conferencia de prensa se detallaró cómo quedará el apoyo Mi Beca para Empezar con el aumento previsto a partir de mayo de 2023: a nivel preescolar el aumento será de 100 pesos mensuales, por lo que pasará de 500 a 600 pesos; para los estudiantes de primaria y secundaria el incrementó será de 550 a 650 pesos mensuales.

¿Qué es Mi Beca para Empezar?

Mi Beca para Empezar es un programa que nació en 2019, desarrollado por parte del Gobierno de la CDMX, que tiene como principal objetivo apoyar a un gran número de alumnos que cursan estudios de Preescolar, Primaria, Secundaria.

La beca Mi Beca para Empezar ofrecen a los alumnos una dotación económica mensual durante el periodo de tiempo indicado, con la intención de compensar a sus familias parte de los gastos generados por los mismos, colaborando así con el desarrollo de sus estudios desde las edades más tempranas hasta los estudios de Educación Secundaria.

El 28 de noviembre de 2022, el Congreso de la CDMX aprobó la reforma para establecer como derecho constitucional Mi Beca para Empezar, con ello los recursos asignados no podrán ser disminuidos en términos reales, respecto a lo que se haya asignado al año anterior. Cada año debe garantizarse el presupuesto para otorgarse este beneficio.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a Mi Beca Para Empezar?

Algunos de los requisitos para acceder a Mi Beca para Empezar es ser alumno inscrito en alguna escuela pública de nivel básico, es decir preescolar, primaria o secundaria, en la Ciudad de México, para el ciclo escolar 2022-2023.

Asimismo, hay que estar registrado en el Programa Social mediante la aplicación, así como ser validados por la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y/o de la Institución o Dependencia Educativa Responsable.

-CURP validado del estudiante.

-Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor.

-Comprobante de domicilio del tutor (no mayor a 3 meses).