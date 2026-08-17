¿De qué murió Hayden Panettiere? Esto se sabe de los últimos momentos que vivió la actriz con más de 30 años de carrera

Fue durante el domingo 16 de agosto que trascendió la muerte de la actriz de 36 años de edad, Hayden Panettiere, y personas cercanas a ella confirmaron la terrible noticia.

Respecto a su misterioso fallecimiento, han salido a la luz detalles que podrían dejar más claro qué es lo que sucedió con la protagonista de la película "Triunfos Robados".

Esto es todo lo que se sabe de los últimos momentos de la actriz y las declaraciones que dio públicamente antes de morir.

En memoria de Hayden Panettiere, la recordaremos siempre a través de algunos de sus momentos más icónicos en pantalla. 🕊️✨



Su talento quedó plasmado en historias que seguirán viviendo en la memoria de quienes la vieron, como #TriunfosRobados. Una carrera que nos regaló… pic.twitter.com/aeWsv5GCVI — Azteca 7 (@AztecaSiete) August 17, 2026

¿De qué murió Hayden Panettiere?

La actriz estadounidense falleció en Greenville, Carolina del Sur, según dijo su representante.

Según el reporte preliminar de la policía de Greenville y la Oficina del Forense del Condado, no había indicios o pruebas que indicaran que Panettiere habría muerto violentamente.

Últimos momentos de Hayden: Llamada al 911

La policía y los servicios de emergencia recibieron un reporte sobre una mujer que no respondía en un complejo de departamentos, Judson Mill Lofts.

La llamada la habría hecho una amiga cercana de la actriz y, según lo dicho hasta ahora, Hayden habría sufrido un paro cardíaco, del cual no la pudieron salvar.

Se espera que en los próximos días se comunique más sobre las razones de su muerte.

Hayden Panettiere y las denuncias sobre abuso en Hollywood

Fue en mayo de este 2026 que Hayden lanzó un libro de memorias llamado "This Is Me: A Reckoning", donde habló sobre la presión que vivía desde muy pequeña por ser figura pública, sus adicciones, episodios de abuso y su recuperación.

Fue en sus últimas entrevistas, para un podcast, donde la actriz denunció experiencias de abuso con figuras de Hollywood cuando era una adolescente. Incluso habló de una situación que vivió dentro de un bote, donde una persona cercana la dejó con un hombre famoso de la industria, el cual estaba desnudo, en una habitación.

In an interview with Gayle King earlier this year, Hayden Panettiere opened up about being a child actor and the emotional toll it took on her. "I didn't care about anybody else's opinion but my mom's because I knew that if she was unhappy with my performance in any way that the… pic.twitter.com/Px2yM7MrnW — CBS News (@CBSNews) August 17, 2026

¿Hayden Panettiere tiene hijos?

Hayden se convirtió en mamá de Kaya en diciembre de 2014. En el año 2015 se internó en un centro de tratamiento por cuenta propia para recibir atención debido a que presentaba depresión posparto.

En 2018 le dio la custodia principal de su hija a su expareja, el expugilista Wladimir Klitschko, situación que afrontó en medio de su lucha contra las adicciones al alcohol y los opioides.

Hermano de Hayden Panettiere también falleció

En 2023, la actriz sufrió un fuerte golpe personal tras el fallecimiento de su hermano menor, Jansen Panettiere, a los 28 años de edad debido a una condición cardíaca.