DEA acusa que cárteles mexicanos operan en más de 100 países

Anne Milgram, jefa de la Administración para el control de Drogas de Estados Unidos (DEA), reveló que dos de los principales cárteles mexicanos de la droga operan en más de 100 países donde tienen reclutados a unos 44 mil elementos.

Según la DEA, estos grupos criminales son el Cártel de Sinaloa, que cuenta con 26 mil miembros entre asociados, facilitadores e intermediarios alrededor del mundo que trafican fentanilo y otras drogas.

El segundo es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con más de 18 mil 800 operadores que trabajan para ellos en más de 100 países, incluido Estados Unidos, donde ya están buscándolos.

"Hemos podido identificar no sólo a los miembros de esos cárteles, sino también a los facilitadores, los mayoristas, los lavadores de dinero y también a las personas de nuestras comunidades que son esa última milla y que están poniendo el fentanilo en manos de un estadounidense", aseguró Milgram en una conferencia ofrecida en el Capitolio.

Asimismo, la DEA presionó a México sobre las órdenes de arresto contra “los Chapitos”, hijos del narcotraficante “El Chapo” Guzmán y actuales líderes del Cártel de Sinaloa.

AMLO pide pruebas a la DEA sobre acusaciones de cárteles mexicanos

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó las afirmaciones de la DEA sobre que cárteles mexicanos operan en más de 100 países y pidió a Milgram sustentar sus acusaciones con pruebas.

“No tenemos nosotros esa información, no sé de dónde la saco la señora de la DEA, y creo que habló de que el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación tienen en 100 países, 40 mil elementos, 20 mil son del cártele de Sinaloa y 20 mil Jalisco. Que nos digan cuáles son las pruebas que tiene”, señaló el mandatario mexicano.

No es la primera vez que AMLO rechaza los informes de la DEA. Recientemente, negó que fuera cierta la versión de la agencia de que el fentanilo, una droga que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año, fuera producido en México.