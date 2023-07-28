“No sé de dónde la sacó": AMLO rechaza informes sobre cárteles mexicanos de la DEA

En la conferencia de prensa de este viernes 28 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desconoció los informes de la Administración de Control de Drogas (DEA, siglas en inglés) que reveló que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan mundialmente con 26 mil y 18 mil 800 elementos.

“No tenemos nosotros esa información, no sé de dónde la saco la señora de la DEA, y creo que habló de que el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación tienen en 100 países, 40 mil elementos; 20 mil el cártel de Sinaloa y 20 mil el de Jalisco”, señaló el mandatario.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pidió a la #DEA ofrecer pruebas sobre elementos que tienen Cárteles de Sinaloa y Jalisco y rechazó “mapeo” que tienen sobre operación de organizaciones pic.twitter.com/KPhObJvsrF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 28, 2023

AMLO cuestiona a DEA por cifra de cárteles mexicanos

Aunado a ello, cuestionó a la DEA por la cifra dada a conocer: "Que nos digan cuáles son las pruebas que tiene", dijo AMLO. En ese sentido, recordó que hace solo unos días algunos funcionarios de Estados Unidos tuvieron un encuentro con integrantes de su gabinete y no se les proporcionó información sobre este tema.

“Acaba de estar la asesora en materia de seguridad de la Casa Blanca, la vicefiscal del gobierno de Estados Unidos; el subsecretario del Departamento de Estado para la Seguridad y no hubo ninguna información al respecto”, dijo el mandatario.

Asimismo, detalló que ese es un problema que tiene el gobierno de Estados Unidos, que no hay coordinación entre ellos: "No hay mala fe, es que falta poner orden, la política, entre otras cosas, es poner orden en el caos, si cada quien actúa por su cuenta, pues no hay avances”.

#EU vive una crisis por #fentanilo; más de 200 mueren al día y la DEA, encargada de reducir el tráfico de #droga, reveló cifras aterradoras.



¿Cuánta gente emplean los #cárteles mexicanos en el mundo? ¿Cómo reclutan? ¿Dónde operan?



Nos cuenta @Danielaobregons en su #OpiniónFIA. pic.twitter.com/ZNBi1xFSiq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 28, 2023

¿Qué dice el informe de la DEA sobre grupos criminales en México?

El informe de la DEA recalca que el CJNG es el grupo criminal con mayor presencia en México, pues opera en 21 de 32 estados. De igual manera, el informe de Annie Milgram, jefa de la DEA, asegura que México produce fentanilo "en masa", la droga sintética que registra más sobredosis en EU.

AMLO ha asegurado en distintas ocasiones que México no produce el fentanilo, sino que el país es un lugar tránsito de la sustancia.