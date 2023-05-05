DEA capturó a 3 mil personas ligadas a cárteles de Sinaloa y Jalisco por tráfico de fentanilo

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) difundió este viernes los resultados de la operación "Última Milla" que llevó a la detención de 3 mil 337 personas ligadas al Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los cuales habrían distribuido fentanilo y metanfetamina en los Estados Unidos.

"Última Milla" consistió en mil 436 operativos realizados desde el 1 de mayo de 2022 y hasta el 1 de mayo de 2023, periodo en el que se incautaron casi 44 millones de pastillas de fentanilo y 3 mil kilos de polvo de fentanilo. Estas dosis, según la DEA, podrían haber matado a unas 193 millones de personas.

Las acciones también permitieron asegurar 40 mil kilos de metanfetamina, 8 mil 497 armas de fuego y más de 100 millones de dólares en ganancias del narcotráfico. Para mover esta cantidad de droga, los cárteles de Sinaloa y Jalisco utilizan redes de distribución en varias ciudades, pandillas callejeras locales violentas y traficantes solitarios, según la directora de la DEA, Anne Milgram.

Cárteles utilizan redes sociales para traficar en Estados Unidos

Anne Milgram también informó que "Última Milla" permitió revelar el alarmante uso de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp, entre otras, para la venta y distribución de drogas del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

DEA announces results of year-long operation, “Operation Last Mile,” targeting operatives, associates, & distributors affiliated with Sinaloa & Jalisco Cartels responsible for the last mile of fentanyl & meth distribution on our streets & on social media.https://t.co/06gKqIaenu pic.twitter.com/0cQsMfJxPP — DEA HQ (@DEAHQ) May 5, 2023

"Los cárteles utilizan las redes sociales y las plataformas encriptadas para llevar a cabo sus operaciones y llegar a las víctimas, y cuando su producto mata a los estadounidenses, simplemente intentan victimizar a los millones de estadounidenses que son usuarios de las redes sociales”, añadió.

DEA acusa a los "Chapitos" por tráfico de fentanilo

La DEA afirmó que su lucha contra las drogas es frontal, inclusive, mencionó que la semana pasada anunció nuevos cargos contra varios líderes del Cártel de Sinaloa, incluidos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quienes las autoridades estadounidenses ubican como los “Chapitos”: Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López.

Las acusaciones se emitieron por los delitos de narcóticos (tráfico de fentanilo), lavado de dinero y armas de fuego, los cuales habrían realizado, según la DEA, desde hace más de una década.