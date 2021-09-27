DEA alerta por pastillas con fentanilo producidas en México

La Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos activó una alerta nacional de seguridad pública por el aumento en la circulación de pastillas con fentanilo y metanfetamina que son producidas en México con productos químicos de China.

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En un comunicado la DEA indicó que la alerta de seguridad pública, la primera en seis años, busca aumentar la conciencia sobre el aumento significativo de las muertes provocadas por sobredosis en Estados Unidos.

Las pastillas con fentanilo y metanfetamina son producidas en masa por redes de drogas criminales en laboratorios de México y son comercializadas engañosamente con recetas médicas.

La DEA indicó que han sido incautadas en todos los estados de Estados Unidos y que en lo que va del año han asegurado 9.5 millones de pastillas, más que en los dos últimos años juntos.

“Las pruebas de laboratorio de la DEA revelan que las pastillas contienen una dosis letal de al menos dos miligramos de fentanilo. "Una dosis mortal de fentanilo es lo suficientemente pequeña como para caber en la punta de un lápiz", agregó la agencia.

“Estados Unidos se enfrenta a una crisis sin precedentes de muertes por sobredosis alimentadas por fentanilo y metanfetamina fabricados ilegalmente”, dijo Anne Milgram, administradora de la Administración de Control de Drogas.

La DEA está concentrando recursos en acabar con los narcotraficantes violentos que causan el mayor daño y representan la mayor amenaza para la seguridad y la salud de los estadounidenses. Hoy, estamos alertando al público sobre este peligro para que las personas tengan la información que necesitan para protegerse a sí mismas y a sus hijos

Las pastillas con fentanilo que falsamente se venden como medicinas legales y que se adquieren con una receta médica, tiene la apariencia de opiáceos legales como Oxycodone (Oxycotin), hydrocodone (Vicondin) y alprazolan (Xanax) y el estimulante de metanfetamina (Adderal).

DEA launches One Pill Can Kill campaign.

“Counterfeit pills are more lethal, more widely

available, and more accessible than ever before,” said

DEA Administrator Milgram. #OnePillCanKillhttps://t.co/jnaU777vfu pic.twitter.com/9cjPxFdps0 — DEA HQ (@DEAHQ) September 27, 2021

CDC reporta 85% de muertes por sobredosis

De acuerdo con un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el 85 por ciento de las muertes por sobredosis en 24 estados se relacionaron con fentanilo fabricado ilegalmente.

Además, entre las personas que fallecieron por sobredosis relacionadas con opioides, casi el 10 por ciento había recibido el alta de una institución.

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