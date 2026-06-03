Los artículos que debes declarar al viajar a México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y cómo hacerlo en línea

Calendario, boletos, bandera, playera de tu equipo favorito. Al hacer el equipaje para viajar a México a disfrutar los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, es necesario tener claro qué es lo que se puede y no llevar al ingresar al país.

Con el fin de evitar multas y contratiempos de último minuto, necesitas conocer exactamente qué artículos pagan aranceles y cómo agilizar tu ingreso al país mediante las herramientas digitales de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Qué artículos debes declarar obligatoriamente al llegar a México?

Todo pasajero que ingrese al territorio mexicano asume la obligación legal de reportar ciertos bienes específicos. Si viajas con dinero en efectivo, cheques o cualquier documento por cobrar que, en suma, supere los 10 mil dólares estadounidenses, tienes que notificarlo a las autoridades fiscales de inmediato. Omitir esta información genera sanciones severas o incluso consecuencias penales.

Artículos prohibidos y restricciones sanitarias en México

Asimismo, debes declarar la mercancía adicional que excede tu equipaje permitido. Si viajas por avión o barco, tienes derecho a ingresar hasta 500 dólares en artículos sin pagar impuestos. Si cruzas por vía terrestre, el límite habitual es de 300 dólares.

Si tus compras superan estos montos, pagas el 16% sobre el valor excedente. Finalmente, tienes que reportar alimentos o productos animales, ya que la aduana restringe estrictamente estos últimos para prevenir plagas agrícolas.

Objetos de uso personal: qué puedes ingresar sin impuestos

Afortunadamente, el gobierno mexicano permite ingresar una lista extensa de artículos de uso personal sin cobrar impuestos. Esto incluye ropa, calzado, artículos de aseo y belleza acordes a la duración de tu estadía mundialista.

Para los creadores de contenido y aficionados tecnológicos, la ley autoriza llevar dos cámaras fotográficas o de video, tres teléfonos celulares, una computadora portátil o tablet, un equipo de posicionamiento global (GPS) y dos equipos deportivos personales.

También puedes ingresar hasta cinco juguetes, una consola de videojuegos y cinco videojuegos. Si tienes más de 18 años de edad, la ley te permite introducir un máximo de tres litros de bebidas alcohólicas y seis litros de vino, además de diez cajetillas de cigarros.

Guía para declarar mercancía en la aduana mexicana

Llenar tu formato por internet te ahorra tiempo valioso en las terminales de llegada. Días antes de tu vuelo, ingresa al portal oficial del SAT y busca la sección de declaración de aduanas para pasajeros procedentes del extranjero. El sistema te pedirá capturar tus datos personales, tu número de pasaporte y fecha de llegada al país.

Después, marca las casillas correspondientes si portas más de 10 mil dólares, si excedes tu franquicia o si viajas con equipo profesional. Si superas el límite de los 500 dólares, la plataforma calcula automáticamente los impuestos.

Al concluir, la página genera un acuse de recibo oficial. Descarga este documento en tu celular o imprímelo.

Al llegar al aeropuerto en México, dirígete al carril de autodeclaración o presenta el recibo al personal aduanero. De esta forma, comenzarás tu experiencia en la Copa del Mundo sin hacer filas innecesarias en las oficinas fiscales.

