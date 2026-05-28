Centros de distribución autorizados para conseguir las monedas conmemorativas del Mundial 2026

El Banco de México (Banxico) ya puso en circulación las nuevas monedas conmemorativas del Mundial y miles de personas buscan los lugares oficiales donde podrán conseguirlas antes de que se agoten. Aquí te contamos dónde puedes adquirir las tuyas.

La colección está integrada por monedas bimetálicas de 20 pesos, además de piezas especiales de oro y plata dirigidas a coleccionistas. Sin embargo, no todas se venderán en los mismos lugares.

Banxico confirmó que las monedas comenzarán a distribuirse a través del sistema bancario y mediante centros autorizados especializados en numismática.

Requisitos y todo lo que debes saber antes de comprar las monedas del Mundial

Las monedas bimetálicas de 20 pesos sí estarán disponibles en bancos y podrán conseguirse mediante operaciones normales de cambio o canje. Es decir, cualquier persona podrá obtenerlas directamente en sucursales bancarias participantes.

Para encontrarlas más rápido, Banxico habilitó la plataforma UbiCanjeMx, donde los usuarios pueden ubicar sucursales autorizadas y centros de canje disponibles en todo el país.

En el caso de las monedas de plata y oro, el proceso será distinto porque son piezas de colección y tendrán distribución limitada.

Las monedas de $20 conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estarán disponibles en sucursales bancarias desde el 18 de mayo de 2026.⚽💰

🔹Clientes: sin límite de pzas

🔹 No clientes: hasta 150 pzas en sucursales con servicio de canje



Consulta: https://t.co/d3Gw4BQ9dg pic.twitter.com/prcgYQws8p — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Centros de distribución autorizados por Banxico para conseguir las monedas del Mundial

Estos son algunos de los puntos oficiales confirmados para comprar las monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™:

Casa de Moneda de México

Museo Interactivo de Economía ( MIDE )

) Distribuidores numismáticos autorizados por Banxico

Bancos participantes en el programa de canje ( Banco Azteca

Centros de canje registrados en UbiCanjeMx

Banxico señaló que las monedas de metales finos comenzarán a venderse durante la segunda quincena de mayo y podrían agotarse rápidamente debido a la alta demanda.

Además, especialistas recomiendan evitar compras en reventa o redes sociales sin certificación oficial, ya que podrían existir falsificaciones o precios excesivos.

¿Cuánto cuesta cada moneda del Mundial 2026 y de qué material son?

La colección oficial incluye 12 monedas conmemorativas divididas en tres categorías distintas y estos son sus costos.

Monedas bimetálicas:



Valor nominal: 20 pesos

Uso: circulación normal

Material: aleación bimetálica

Forma: dodecagonal

Estas serán las más fáciles de conseguir porque llegarán directamente al sistema bancario mexicano. Actualmente se están comercializando entre los 100 y 600 pesos.

El #BancoDeMéxico ha puesto en circulación las #MonedasDe20 pesos conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Conoce sus características y elementos de seguridad: 👉 https://t.co/5lsGPvL25c pic.twitter.com/3d9QDy453A — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Monedas de plata:



Valor nominal: 10 pesos

Material: plata pura ley .999

Peso: 1 onza troy

Su precio real será mucho mayor al valor facial debido al contenido de plata y a su carácter coleccionable. Algunos especialistas estiman costos superiores a mil pesos.

El #BancoDeMéxico lanza las monedas conmemorativas de plata alusivas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. ⚽✨#BancoDeMéxico #FIFA2026

Conoce sus características: 👉 https://t.co/e4PZusAM3H pic.twitter.com/9l6KBrFhiV — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Monedas de oro:



Valor nominal: 25 pesos

Material: oro puro ley .999

Peso: 1/4 de onza troy

Estas piezas serán las más exclusivas de toda la colección y tendrán un precio ligado al mercado internacional del oro. En sitios de coleccionistas se están ofertando hasta en 20 mil pesos.

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el #BancoDeMéxico presenta su colección de monedas conmemorativas de oro. ⚽✨ #BancoDeMéxico #FIFA2026

Descubre sus detalles: 👉 https://t.co/8WrxoTXDaL pic.twitter.com/B9zUTUbwr2 — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Más allá de Banxico: Sitios alternativos y tiendas para comprar las monedas conmemorativas

Además de los centros oficiales, algunas tiendas numismáticas y plataformas de coleccionismo ya comenzaron a anunciar preventas y listas de espera para las monedas del Mundial 2026.

En redes sociales y foros de coleccionistas también comenzaron a aparecer publicaciones de personas buscando las monedas en bancos o intentando revenderlas a precios más altos.

La recomendación principal sigue siendo comprar únicamente en canales autorizados por Banxico para evitar fraudes y garantizar la autenticidad de las piezas.

Con el Mundial cada vez más cerca, estas monedas prometen convertirse en uno de los artículos más buscados entre aficionados al futbol y coleccionistas en México.