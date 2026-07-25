Aseguran centro de acopio que no almacenaba víveres en Sonora: ¿que había dentro?

No, no era para guardar víveres. Un centro de acopio fue asegurado por fuerzas de seguridad federales, quienes informaron que lo descubierto forma parte de un decomiso al crimen organizado.

La acción operativa reveló que en el sitio se almacenaba mercancía relacionada con el Cártel del Pacífico o Cártel de Sinaloa al norte del país.

¿Qué había en centro de acopio ligado al Cártel de Sinaloa?

El gabinete de seguridad informó este viernes 24 de julio de 2026 que en San Luis Colorado, Sonora, fue asegurado un centro de acopio de armas y municiones de una célula delictiva vinculada al Cártel del Pacífico.

Dentro del lugar se aseguraron 81 armas de fuego, entre ellas 4 ametralladoras, 128 cargadores y 274,800 cartuchos de distintos calibres.

En el decomiso participación de elementos de la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y de la Fiscalí General de la República (FGR).