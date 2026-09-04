¿Cuál era el premio? Andaba dando boletos falsos para una rifa en CDMX en La Merced

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a un hombre en posesión de droga, pero al realizarle una inspección, descubrieron que el sujeto traía varios boletos falsos para una rifa.

El presunto responsable fue arrestado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en calles de la colonia La Merced, de la alcaldía Venustiano Carranza.

Hombre estaba ofreciendo boletos para una rifa y lo detienen

El reporte de las autoridades dado a conocer este jueves 3 de septiembre de 2026 señala que el hombre posiblemente ofrecía boletos falsos para una rifa y entre sus pertenencias tenía dosis de aparente droga.

Oficiales patrullaban en el cruce de la Avenida Anillo de Circunvalación y la calle Juan Cuamatzin, cuando una mujer les pidió apoyo.

La ciudadana señaló a un hombre que se encontraba metros adelante como quien le ofreció participar en una rifa y le mostró papeles con números consecutivos parecidos a los de la lotería.

Sujeto no pudo explicar de qué era la rifa y lo detienen

Al escuchar el reporte de la mujer, los policías capitalinos se acercaron al hombre señalado y procedieron a realizarle una revisión preventiva.

Después de inspeccionarlo, le aseguraron 50 envoltorios de papel que contenían una piedra color blanco similar a la cocaína y 76 trípticos promocionales para una supuesta rifa de la que no pudo explicar su funcionamiento y organización.

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Un historial con la ley: posible estafador había sido arrestado antes

El presunto responsable era un joven de 27 años, quien junto con la droga y los boletos de la supuesta rifa, fue presentado ante el agente del Ministerio Público VC-03 de la Fiscalía General de Justicia, quien determinará su situación legal.

No obstante, luego de su detención se descubrió que este hombre no era la primera vez que se enfrentaba a la justicia, pues tras uncruce de información, se supo que el detenido cuenta con tres presentaciones ante el Juez Cívico en los años 2018 y 2019 por impedir e libre tránsito de las personas, impedir o estorbar el uso de la vía pública e ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública.

