Amistad de 8 años acaba en fraude millonario: aprovechó que sus hijos iban a la misma escuela en CDMX

Una mujer presuntamente aprovechó una amistad que surgió con un hombre a quien conoció en la Ciudad de México (CDMX) para estafarlo con más de 3 millones de pesos.

Las charlas cotidianas pasaron a otro nivel. Alejandra “N”, la presunto responsable, le planteó que invirtiera con ella para después generar más dinero, pero era solo el inicio de un engaño.

Mujer conocía a víctima desde hace 8 años y lo invitó a invertir

Alejandra “N”, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, habría aprovechado la confianza que tenía con él tras conocerlo por casi ocho años.

El 23 de mayo de 2025 habría aprovechado la relación de amistad que mantenía con la víctima desde 2017, cuando sus hijos asistían al mismo colegio, para ofrecerle participar en un supuesto portafolio de inversión con la promesa de obtener altos rendimientos.

Presunta estafadora recibió transferencia bancaria con miles de pesos

La víctima realizó una primera transferencia por 365 mil pesos a una cuenta a nombre de Alejandra “N” y posteriormente le entregó distintas cantidades hasta el 5 de agosto de 2025.

Durante ese periodo, la mujer también le habría asegurado que era necesario realizar compras con dos tarjetas de crédito para liberar los recursos invertidos, por lo que la víctima accedió a proporcionarle los datos. Según las indagatorias, el hombre no recuperó el capital ni recibió los rendimientos prometidos.

Estafaron a hombre con más de 3.2 millones de pesos

El hombre denunció los hechos. Las autoridades analizaron

los registros bancarios para corroborar las transferencias, mientras que un dictamen pericial en contabilidad cuantificó el daño patrimonial en más de 3.2 millones de pesos.

Alejandra “N” fue detenida en el municipio de Huixquilucan, el 19 de agosto de 2026, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Este martes 25 de agosto, fue vinculada a proceso por el delito de fraude. Un juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.