¡No le respondas al “artista enamorado”! Llegó a CDMX para engañar y estafar
Una nueva forma de engaño para estafar llegó a la CDMX a través del “artista enamorado”, como ha sido ubicado por la policía cibernética; así opera.
A la Ciudad de México (CDMX) llegó un engaño conocido como el "artista enamorado", un nuevo modus operandi para estafar a las personas.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Unidad de la Policía Cibernética, alertó que este engaño ocurre en internet.
¿Cómo es la estafa del "artista enamorado"?
Esta estafa se da cuando personas crean perfiles falsos utilizando la identidad de celebridades para establecer contacto con sus seguidores a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería.
Los falsos perfiles argumentan que eligieron a la persona de manera especial entre sus seguidores o que desean mantener una comunicación privada fuera de la plataforma.
Empiezan a tener conversaciones frecuentes con la víctima para generar un vínculo emocional y ganar su confianza, pero ese es el comienzo del engaño.
Un falso noviazgo para engañar a seguidores
Con el tiempo, le dicen a la víctima que nació un interés sentimental hacia ella, le expresan afecto constante e incluso prometen encuentros personales o un noviazgo a futuro.
Una vez que logran una manipulación emocional, los falsos artistas piden dinero bajo los siguientes pretextos:
- Tienen problemas legales
- Gastos médicos
- Boletos de viaje
- Para envío de regalos, pagos de aduanas o membresías exclusivas para seguir platicando
En otros casos, solicitan datos personales, documentos de identificación, información bancaria o códigos de verificación que posteriormente pueden ser utilizados para cometer robo de identidad o acceder a otras cuentas.
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Delincuentes fingen ser cantantes, actores, deportistas o influencers
La policía de la CDMX alertó que el uso masivo de las redes sociales ha facilitado la interacción entre artistas, figuras públicas y sus seguidores.
No obstante, dicha cercanía es aprovechada por ciberdelincuentes que fingen ser celebridades para cometer fraudes mediante una modalidad conocida como la estafa del "artista enamorado".
En este esquema, los delincuentes crean perfiles falsos o comprometen cuentas para hacerse pasar por cantantes, actores, deportistas o influencers, con el objetivo de establecer una relación de confianza con sus víctimas y posteriormente obtener beneficios económicos o información personal.
Tips para no caer en el engaño del "artista enamorado"
La Policía Cibernética de la SSC de la Ciudad de México recuerda que ninguna celebridad legítima solicitará dinero, información bancaria o códigos de seguridad mediante mensajes privados a sus seguidores.
Ante este nuevo engaño, compartió recomendaciones para no ser víctimas de falsos artistas o creadores de contenido:
- Desconfiar de mensajes privados enviados por supuestas celebridades o figuras públicas que establezcan contacto de manera inesperada.
- Verificar que los perfiles pertenezcan realmente a la persona, revisando si cuentan con insignias oficiales de verificación y comparando la información con sus perfiles oficiales.
- Evitar continuar conversaciones en aplicaciones de mensajería externas cuando un contacto desconocido lo solicite.
- Nunca enviar dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas o realizar transferencias por petición de personas que únicamente conoces a través de internet.
- No compartir datos personales, información bancaria, documentos oficiales, contraseñas ni códigos de verificación recibidos por SMS o aplicaciones de autenticación.
- Mantener una actitud crítica ante declaraciones de amor, promesas de encuentros personales o solicitudes de ayuda económica provenientes de perfiles en redes sociales.
- Llevar a cabo búsquedas de fotografías cuando sospeches que las imágenes de un perfil pudieran haber sido tomadas de internet.
- Configurar la privacidad de tus redes sociales para limitar la información personal visible al público.
- Activar la autenticación en dos pasos en tus cuentas para fortalecer su seguridad y reducir el riesgo de accesos no autorizados.
- Reportar y bloquear los perfiles que suplanten la identidad de artistas, deportistas, influencers u otras figuras públicas.
- Conversar con familiares y amigos sobre este tipo de fraude para evitar que más personas sean víctimas de la manipulación emocional.
- Si se hizo algún depósito o se compartió información sensible, comunicarse de inmediato con tu institución bancaria para solicitar medidas de protección y modificar las contraseñas de las cuentas que pudieran estar comprometidas.
- Conservar capturas de pantalla, enlaces, nombres de usuario y cualquier otra evidencia relacionada con el fraude para facilitar la denuncia y las investigaciones correspondientes.