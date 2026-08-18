¡No le respondas al “artista enamorado”! Llegó a CDMX para engañar y estafar

A la Ciudad de México (CDMX) llegó un engaño conocido como el "artista enamorado", un nuevo modus operandi para estafar a las personas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Unidad de la Policía Cibernética, alertó que este engaño ocurre en internet.

¿Cómo es la estafa del "artista enamorado"?

Esta estafa se da cuando personas crean perfiles falsos utilizando la identidad de celebridades para establecer contacto con sus seguidores a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Los falsos perfiles argumentan que eligieron a la persona de manera especial entre sus seguidores o que desean mantener una comunicación privada fuera de la plataforma.

Empiezan a tener conversaciones frecuentes con la víctima para generar un vínculo emocional y ganar su confianza, pero ese es el comienzo del engaño.

Un falso noviazgo para engañar a seguidores

Con el tiempo, le dicen a la víctima que nació un interés sentimental hacia ella, le expresan afecto constante e incluso prometen encuentros personales o un noviazgo a futuro.

Una vez que logran una manipulación emocional, los falsos artistas piden dinero bajo los siguientes pretextos:



Tienen problemas legales

Gastos médicos

Boletos de viaje

Para envío de regalos, pagos de aduanas o membresías exclusivas para seguir platicando

En otros casos, solicitan datos personales, documentos de identificación, información bancaria o códigos de verificación que posteriormente pueden ser utilizados para cometer robo de identidad o acceder a otras cuentas.

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Delincuentes fingen ser cantantes, actores, deportistas o influencers

La policía de la CDMX alertó que el uso masivo de las redes sociales ha facilitado la interacción entre artistas, figuras públicas y sus seguidores.

No obstante, dicha cercanía es aprovechada por ciberdelincuentes que fingen ser celebridades para cometer fraudes mediante una modalidad conocida como la estafa del "artista enamorado".

En este esquema, los delincuentes crean perfiles falsos o comprometen cuentas para hacerse pasar por cantantes, actores, deportistas o influencers, con el objetivo de establecer una relación de confianza con sus víctimas y posteriormente obtener beneficios económicos o información personal.

Tips para no caer en el engaño del "artista enamorado"

La Policía Cibernética de la SSC de la Ciudad de México recuerda que ninguna celebridad legítima solicitará dinero, información bancaria o códigos de seguridad mediante mensajes privados a sus seguidores.

Ante este nuevo engaño, compartió recomendaciones para no ser víctimas de falsos artistas o creadores de contenido:

