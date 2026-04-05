¡El engaño no funcionó! Freno a pasajero con kilos de cocaína en su equipaje en el AICM

El tráfico internacional de sustancias ilícitas enfrentó un nuevo freno en la capital del país. Autoridades federales confirmaron un importante hallazgo de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que un hombre intentara ingresar al territorio nacional con un cargamento escondido estratégicamente en su equipaje. El pasajero, un ciudadano mexicano que arribó en un vuelo procedente de Bogotá, no logró burlar los estrictos filtros de revisión operados por las fuerzas armadas en el aeródromo capitalino.

El modus operandi: Un engaño en el equipaje al descubierto

Los hechos tuvieron lugar en las instalaciones de la Terminal 2, donde personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP) de la Secreraría de Marina (Semar), en coordinación con elementos de Aduanas, detectaron irregularidades en una maleta. Siguiendo los protocolos de inspección, los oficiales abrieron el equipaje y descubrieron una maleta de doble fondo diseñada específicamente para evadir los escáneres convencionales.

#CDMX | En el @AICM_mx un pasajero fue detenido con poco más de 3 kilos de cocaína que traía oculta en un doble fondo de su maleta.



El equipaje pertenecía a un pasajero mexicanano que llegó procedente de Bogotá, Colombia. La droga y el sujeto quedaron a disposición de la FGR. pic.twitter.com/zpn89ZjvUa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026

Al desarmar el compartimento oculto, el equipo especializado localizó dos bolsas de plástico que contenían un polvo blanco. Tras realizar las pruebas colorimétricas de rigor en el sitio, los peritos navales obtuvieron resultados positivos a clorhidrato de cocaína.

Una de las bolsas pesaba aproximadamente 730 gramos y la otra 2.565 kilogramos, sumando un total de 3.295 kilos de esta sustancia ilícita. Una vez que fue corroborada la información, el pasajero quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Segunda alerta de seguridad aeroportuaria en menos de una semana

Este aseguramiento de cocaína en el AICM enciende nuevamente las alarmas, ya que revela un patrón reciente de trasiego desde Sudamérica.

Apenas el pasado 2 de abril, la Marina reportó otro caso idéntico en la misma terminal: una mujer colombiana, también procedente de Bogotá, fue detenida tras descubrirse que ocultaba narcóticos en 14 frascos que aparentaban ser cosméticos de belleza.

Estos eventos evidencian los constantes y sofisticados intentos de las redes criminales por vulnerar la frontera aérea mexicana utilizando vuelos comerciales desde Colombia.