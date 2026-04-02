¡De Bogotá a la cárcel! Así ocultó una colombiana 14 frascos de cocaína pura en el AICM

El ingenio de la delincuencia no tiene límites. Este jueves 2 de abril de 2026, elementos de seguridad aeroportuaria asestaron un nuevo y certero golpe al tráfico de sustancias ilícitas en la capital. Aquí te contamos a detalle cómo ocurrió la captura de la colombiana que traía cocaína al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) oculta en su equipaje de una forma poco convencional.

El engaño del maquillaje: el caso de la colombiana que pretendía transportar cocaína por el AICM al descubierto

Los hechos ocurrieron en las concurridas instalaciones de la Terminal 2 del AICM. Una pasajera que arribó a territorio nacional a bordo de un vuelo comercial directo desde la ciudad de Bogotá, se dispuso a pasar por los filtros de revisión de aduanas.

A simple vista, su maleta parecía la de cualquier turista, pero el personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP), trabajando en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), decidió inspeccionarla a fondo.

En el interior de su equipaje, los agentes aduanales hallaron 14 frascos de distintos tamaños que simulaban contener inofensivos productos de maquillaje y de belleza. Sin embargo, no se dejaron engañar por las etiquetas. Al analizar los recipientes con equipo tecnológico especializado, el resultado fue contundente: la sustancia dio positivo a clorhidrato de cocaína.

Tras el hallazgo, la extranjera fue detenida de manera inmediata y puesta a disposición de las autoridades competentes junto con la droga asegurada, quedando a la espera de la integración de su carpeta de investigación.

🚨| Detenida en el AICM 🇲🇽✈️| Una mujer colombiana fue sorprendida con 14 frascos de cocaína camuflados como cosméticos.



Todo quedó a disposición de las autoridades competentes. https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/txURNELLYm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 2, 2026

Tecnología de punta para detener a la colombiana con cocaína en el AICM

Los agentes aduanales no se dejaron engañar por las etiquetas brillantes del supuesto maquillaje. Con ayuda de equipo tecnológico especializado, los elementos navales revisaron a fondo el verdadero contenido de los recipientes.

Tras confirmarse que su aparente secreto de belleza era en realidad un cuantioso cargamento de narcóticos, la mujer colombiana fue aprehendida de manera inmediata.

Más allá del maquillaje: los métodos de tráfico más insólitos de los últimos cinco años

El reciente arresto se suma a un historial de casos donde el ingenio humano para lo ilícito parece sacado de la ficción. A lo largo del último lustro, las autoridades han documentado tácticas sumamente sofisticadas para intentar evadir los controles en la capital:

* Artesanías de 'Catrinas' (2022): Lejos de solo rellenar las figuras, los traficantes lograron fabricar artesanías mexicanas utilizando una mezcla de polímero directamente fusionada con la droga, esperando que los rayos X solo detectaran cerámica sólida.

* Licores y shampoo (2023-2024): Se interceptaron botellas de mezcal y cremas corporales donde la sustancia fue alterada a un estado líquido que igualaba a la perfección el color, densidad y hasta el olor de los productos originales.

* Tenis y alta costura (2023-2025): Se descubrieron suelas de gel reemplazadas con cápsulas a la medida y rociadas con químicos para confundir a los perros rastreadores, además de maletas con dobles fondos de fibra de vidrio indetectables al tacto.

* Falsos insumos médicos (2025): En uno de los aseguramientos más audaces, se detectó el movimiento de 270 kilos de narcóticos en cajas con etiquetas médicas, transportadas a plena vista en camionetas oficiales de paquetería dentro de la terminal.