Notas
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¿Marina dio de baja a Fernando "N", contralmirante acusado de huachicol fiscal?
El contralmirante Fernando “N” es acusado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal y fue detenido en Argentina; ahora está preso en el Altiplano.
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Tragedia en Tamaulipas: Cuatro elementos de la Marina pierden la vida en accidente en el muelle de La Pesca
Cuatro integrantes de la Secretaría de Marina murieron la madrugada de este martes tras un trágico accidente en el muelle de La Pesca, en Soto la Marina.
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VIDEO | ¡De película! Rescatan a una persona a la deriva en el mar cerca de Yucatán
La Secretaría de Marina rescató a una persona a la deriva y recuperó su moto acuática frente a Chicxulub Puerto en el marco de la operación Salvavidas 2026.
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Tras el choque contra el puente de Brooklyn en NY, el Buque Escuela Cuauhtémoc inicia nueva travesía por Norteamérica
El Buque Escuela Cuauhtémoc zarpó de Acapulco para iniciar el Crucero Pacífico Norte 2026, a más de un año del choque contra el puente de Brooklyn en Nueva York.
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VIDEO: Buque de la Marina impactó embarcación en Isla Mujeres, Quintana Roo
En Isla Mujeres, Quintana Roo, un Buque de la Marina sufrió un accidente tras impactar a una embarcación tras una falla en su sistema de embrague.
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Nueva carta de Farías Laguna asegura que los verdaderos culpables del huachicol están dentro del propio movimiento gobernante
En una nueva carta, el vicealmirante cuestiona el proceso en su contra, exige acceso a las pruebas y asegura que seguirá defendiendo su versión.