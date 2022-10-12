Se acabó dedazo y tapadismo en Morena: AMLO sobre “corcholatas”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que se tenía que acabar el proceso de designación de sucesor de la Presidencia de México, conocido como dedazo, en referencia a las “corcholatas” de Morena rumbo a las elecciones de 2024.

En la mañanera de hoy, AMLO dijo no tener un candidato preferido dentro de Morena, ya que dijo que él no será quien lo elija, sino el pueblo a través de una encuesta interna, ya que se terminó con la tradición de más de un siglo de elegir quién sería el sucesor presidencial.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que no tiene #Corcholata favorita para sucederlo y reiteró que habrá encuesta sería para definir candidato presidencial de Morena pic.twitter.com/OpybZvLXkf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2022

“Sin dudar acabar con el tapadismo y sobre todo con el dedazo es algo muy fuerte, estamos hablando de décadas de siglos… Lo va a decidir el pueblo, es una encuesta que se haga bien, de manera profesional, tres, cinco entre menos, mejor; pero que tampoco limite porque se pueden inscribir más”, dijo el Presidente.

AMLO dice que corcholatas no descuidan sus labores

El Presidente aseguró que la encuesta será la que decida quién será el mejor candidato para las elecciones de 2024 y explicó que las “corcholatas” no han descuidado sus tareas a pesar de que buscan contender en el proceso interno de Morena.

“Si en una primera encuesta quedan cinco como los más conocidos, pues esos cinco o si deciden o los que tienen que ver con esto, tres, pues tres, a ver qué dice la gente, si íbamos a terminar con el tapadismo y el dedazo pues se tenía que abrir, estamos en lo inédito. ¿Qué es la política? hacer historia, es muchísimo mejor que estén metidos a que haya una imposición”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que hace historia por la forma en que se elegirá al candidato presidencial de Morena pic.twitter.com/DEegRjJWuK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2022

“Tatiana, que la quiero muchísimo y que es una mujer extraordinaria, se caracteriza por eso por ser una mujer libre, con criterio, sin embargo, no es de que ya Adán, Marcelo y Claudia ya no están trabajando en sus asuntos están preparando lo que van a llevar mañana a Washington”, dijo en referencia a la reunión con el gobierno de Estados Unidos y el gabinete de seguridad.