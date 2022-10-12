¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 12 de octubre

El 12 de octubre, en la mañanera de AMLO se abordaron temas como las aduanas y su papel para detener el tráfico de drogas. Este es el resumen de hoy de la conferencia de López Obrador desde Palacio Nacional

Horacio Duarte renuncia a la Agencia Nacional de Aduanas



En la mañanera, AMLO dio a conocer que Horacio Duarte presentó su renuncia a la Agencia Nacional de Aduanas para unirse a los trabajos para la gubernatura en el Estado de México.

El Presidente le agradeció el trabajo y dijo que se decidió hacer el anuncio en la conferencia, pues al igual que Tatiana Clouthier no podría irse por la puerta de atrás.



#EnLaMañanera el presidente @lopezobrador_ informó sobre la renuncia de @horacioduarteo a la Agencia Nacional de Aduanas de México (@AduanasMx) porque "va a una tarea a su estado natal". pic.twitter.com/0awygFgcMa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2022

#EnLaMañanera | Así despidió el presidente @lopezobrador_ a Horacio Duarte quien renunció a la Agencia de Aduanas de México pic.twitter.com/UGhnfZY8f1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2022

Aumenta el 16% recaudación en aduanas



Horacio Duarte, titular de las aduanas, indicó que de enero a septiembre de este año se obtuvieron 820 mil millones de pesos, es decir, un incremento del 11% respecto al 2021, que es el año récord en recaudación.

Además, hay una tendencia de obtener más de un billón de pesos al terminar el año y destacó que hay un 16% de aumento de recaudación de aduanas durante el gobierno de AMLO.

También se incorporarán 6 mil 960 elementos de las Fuerzas Armadas y al final de 2022 se espera que se habrán incorporado 2 mil 297 elementos.

Suman 2 mil funcionarios destituidos por corrupción

Horacio Duarte informó que en las tareas del combate a la corrupción suman 2 mil funcionarios de aduanas destituidos, además de más de 30 denuncias e investigaciones por parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y cuentas congeladas de ex trabajadores de aduanas.

#EnLaMañanera | Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de #Aduanas de México, reveló el número de funcionarios que han sido investigados en los últimos cuatro años. pic.twitter.com/EjnuCsHS6V — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2022

AMLO no tiene problema sobre mensaje de Ucrania en San Lázaro

El Presidente dijo que no tiene inconveniente en que Volodímir Zelenski envíe un mensaje de forma virtual en el pleno de San Lázaro.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a la propuesta de su homologo Ucrania, Volodímir Zelenski, quien desea dirigir un discurso de manera virtual ante el pleno de San Lázaro. pic.twitter.com/fnI0Y0WWma — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2022

AMLO aseguró que quedó atrás el dedazo para elegir a candidato

El Presidente descartó que tenga una corcholata favorita para las elecciones de 2024, ya que será la gente quien lo elija a través de una encuesta primero en Morena y posteriormente en las urnas.

"Si ibamos a terminar con el tapadismo y el dedazo pues se tenía que abrir, estamos en lo inédito, estamos haciendo historia", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que no tiene #Corcholata favorita para sucederlo y reiteró que habrá encuesta sería para definir candidato presidencial de Morena pic.twitter.com/OpybZvLXkf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2022

AMLO explica el motivo de la reunión con Omar Fayad



El Presidente explicó que se reunió con el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, en Palacio Nacional, ya que quería despedirse, incluso, confesó que el exmandatario se "portó bien" durante la tragedia de Tlahuelilpan.

"Estaba allá Fayad, pero fue muy fuerte, muy duro y él ahí ayundando, fue el momento más tragico y doloroso. Cuando me pide hablar ahora que queria despedirse, claro que lo recibió y platicamos, lo considero una buena persona porque nobleza obliga", declaró.

#EnLaMañanera | El exgobernador de #Hidalgo el priista @omarfayad

se ha reunido en los últimos días con el presidente @lopezobrador_ aunque por el momento no se tiene contemplado que se sume al gobierno federal pic.twitter.com/iAcJ28myii — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2022

AMLO insite en Reforma Electoral para reducir gastos

El mandatario explicó que se insistirá en una Reforma Electoral para que se eliminen, aunque dijo que los diputados tienen que decidir cuándo se discutirá.

"Este gasto honeroso tanto del INE como del Tribunal se replica en cada estado y se paga permanentemente para elecciones cada tres años o cada seis años, si hace falta una reforma, se va a presentar, nada más que los tiempos, ellos tiene que decidir lo que consideren", comentó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que debe existir sólo un órgano electoral que se encargue de organizar comicios en el país y se pronunció a favor de que diputados eliminen Organismos Públicos Locales Electorales pic.twitter.com/rlcNtoakEt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2022

AMLO se reunirá con Gabinete de Seguridad en Tamaulipas



El Presidente informó que se reunirá la próxima semana con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarrreal, y el Gabinete de Seguridad en el estado, incluso prevé que se realice una conferencia mañanera para abordar el tema de la violencia y la seguridad en la entidad.