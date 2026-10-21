“Frente común de inteligencia": Defensa y SSPC firman convenio para rastrear y golpear al crimen organizado
¡Frente común contra el crimen! Defensa y SSPC unen plataformas de inteligencia y bases de datos para golpear a la delincuencia organizada.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) oficializaron un convenio de colaboración estratégica enfocado en potenciar el intercambio de información de inteligencia para combatir al crimen organizado. A través de este acuerdo, la Guardia Nacional interconectará sus sistemas de manera directa con la Plataforma Central de Inteligencia operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), permitiendo acceder en tiempo real a bases de datos, registros operativos y productos analíticos que fortalezcan las investigaciones de campo e identifiquen a las estructuras delictivas responsables de envenenar y reclutar a los jóvenes en el país.
El secretario @OHarfuch, encabezó la firma del convenio entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la @Defensamx1, que permitirá a ambas instancias conectar con la Plataforma Central de Inteligencia. pic.twitter.com/9flVwV0XIw— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 21, 2026
Esta alianza busca potenciar los recursos humanos y tecnológicos de las fuerzas federales para rastrear actividades criminales con mayor contundencia, priorizando la protección de las familias mexicanas frente a grupos que recurren a la amenaza, la corrupción y el homicidio. Además de los objetivos prioritarios en materia de seguridad e inteligencia, el convenio establece un protocolo de coordinación reforzado para atender de manera ágil a la población afectada por desastres naturales, ampliando el rango de acción interinstitucional.