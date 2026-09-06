Notas
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¡De terror! Elemento de la Guardia Nacional fue hallado muerto tras video hablando de seguridad
Cuatro personas fueron localizadas sin vida en Plan de Lima. El hallazgo ocurre en medio de una fuerte operación de seguridad en distintas zonas de Guerrero.
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¿Por qué rechazaron a los Topos en Colombia? La controversia por las certificaciones tras el sismo
¿Por qué unos sí pudieron entrar a Colombia y otros no? Esta es la diferencia entre los Topos Azteca y los Topos Tlatelolco y la razón por la que no pudieron ayudar tras el sismo.
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VIDEO | Se desploma helicóptero de la Armada de México en Jalisco
Un helicóptero MI-17, de fabricación rusa, de la Armada de México, se desplomó en el municipio de Tamazula, Jalisco, dejando tres personas lesionadas.
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¿Tienes más de 30 años? También podrías tener que hacer el Servicio Militar 2026 si saliste sorteado en agosto
El Servicio Militar ya comenzó en agosto y también involucra a quienes tienen más de 30 años. Conoce quiénes deben presentarse y en qué casos aplica esta obligación.
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La tecnología que esconde el enorme buque anfibio de la Armada de México que heredó de la Marina de Estados Unidos
Pertenecieron a la Marina de EE. UU. y miden 172 metros. Descubre el secreto militar que ocultan los buques más gigantescos de México.
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Ajustan horas a cubrir en el Servicio Militar 2026 para liberar la cartilla; horarios confirmados para las sesiones sabatinas
¿Te toca hacer el Servicio Militar en 2026? Aquí te contamos las horas exactas, el horario sabatino y los requisitos para liberar tu cartilla.