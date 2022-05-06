Deforestación récord en la Amazonia de Brasil

De acuerdo con cifras preliminares del Gobierno de Brasil, en el mes de abril, la deforestación de la Amazonia alcanzó una cifra récord, la cual indica que casi se duplica la destrucción del bosque tropical más extenso del mundo,

En 29 días del pasado mes de abril, la deforestación en la Amazonia de Brasil se elevó a mil 12 kilómetros cuadrados, así lo señalaron expertos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, (INPE).

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No dia 28/02/2021, o Governo Federal lançou o primeiro satélite 100% brasileiro que monitora o desmatamento na Amazônia, desastres ambientais, reservatórios de água e os biomas do Brasil.



Nosso país mais forte e protegido. pic.twitter.com/tWmWE0bvTi — SecomVc (@secomvc) May 4, 2022

Tres récords en cuatro meses

Los científicos, además, agregaron que es el tercer récord mensual de este 2022, los anteriores los tuvieron enero y febrero.

Señalaron que en los primeros cuatro meses del año, la deforestación en la Amazonia de Brasil también alcanzó un récord, el cual fue de mil 954 kilómetros cuadrados, lo que representa un aumento del 69%, en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado.

Científicos culpan de la deforestación en la Amazonia de Brasil, al mandatario Jair Bolsonaro, quien desde que asumió la presidencia en 2019 no le ha dado importancia a la protección del medio ambiente, porque Bolsonaro asegura que si hay más agricultura y más minería, la pobreza en la región se reducirá.

Expertos del Observatorio del Clima de Brasil dijeron estar asombrados por la elevada deforestación en la Amazonia de Brasil en solo un mes, aseguran que es vital cuidar la Amazonia porque ayuda a frenar el cambio climático por a la gran cantidad de dióxido de carbono que absorbe.

¿Qué es la Amazonia?

Es el bosque tropical más extenso del mundo, de acuerdo con expertos, abarca casi 7 millones de kilómetros cuadrados, superficie que comparten nueve países los cuales son: Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y Guayana Francesa, siendo Brasil y Perú, las naciones con más selva amazónica.

La Amazonia es más de la mitad de los bosques tropicales de la Tierra y en ella habita la mayor biodiversidad del mundo.