Canales AIL, Alianza Informativa Latinoamericana, celebran asamblea

En el primer día de actividades de la Asamblea Anual de la Alianza Informativa Latinoamericana, AIL, en su edición XVI que se lleva a cabo en Montevideo, Uruguay, teniendo como anfitrión al Canal 4 de Uruguay, los canales que integran esta organización reiteran su compromiso de colaboración periodística, creando protocolos para hacer más eficiente su operación, en beneficio de las audiencias.

Artear de Argentina y Televisión Canaria de España, hicieron la presentación de sus canales como integrantes de la Alianza Informativa. Ambos manifestaron su agradecimiento y orgullo de pertenecer al grupo, destacando los beneficios de ser parte de este selecto grupo del que forman parte 22 canales de televisión entre los que destaca Fuerza Informativa Azteca.

Los asistentes escucharon con atención la ponencia de Rodrigo Bonilla Hastings que habló para la audiencia sobre la urgencia de impulsar el cambio digital en los medios, con recomendaciones puntuales sobre los retos y áreas de oportunidad qué hay en el mundo digital y cómo atender atender a las demandas de los usuarios de las plataformas digitales.

FIA, como uno de los canales de AIL, Alianza Informativa Latinoamericana, celebra asamblea

En estos eventos, los canales aliados, además de compartir experiencias del día a día en el ejercicio del periodismo televisivo también se comparten temas de actualidad en los diferentes países, para ellos en un conversatorio moderado por el Presidente emérito de la Academia de España, Manuel Campo Vidal, los directores de Band News de Brasil, Rodolfo Schneider, Carlos de Elia, Asesor Ejecutivo del CEO de Artear de Argentina y la Editora Internacional de Fuerza Informativa Azteca, Amada Castañon, compartieron su visión del ejercicio del periodismo en sus respectivos países.

Finalmente una de las organizaciones amigas de la AIL, la Voz de América, VOA, representada por su Directora Interina, Yolanda López, hizo énfasis en la labor del periodismo libre que ejerce la organización que representa y de los programas de apoyo que tienen para lograr mayor representación en los medios de comunicación y apoyo a los periodistas en zonas de conflicto.

Así transcurrió el primer día de esta Asamblea que logró reunirse después de tres años debido a la pandemia de COVID-19.