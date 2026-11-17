La aparición de un Rolex valuado en más de 360 mil pesos volvió a poner a José Ramón López Beltrán en el centro de la conversación. Pero detrás del reloj hay una pregunta que ahora apunta a sus declaraciones fiscales en Estados Unidos: ¿de dónde salen sus ingresos?

En entrevista con Adela Micha, para La Saga, el periodista Jorge García Orozco reveló que el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador reportó ingresos por más de 21 millones de pesos entre 2024 y 2025, como abogado independiente en Texas.

Según la investigación presentada por García Orozco, López Beltrán declaró ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) ingresos de 585 mil dólares en 2024 y 625 mil dólares en 2025.

Cabe destacar que declara que obtiene esos ingresos como abogado, pero el señor no tiene ni el examen que le requiere la ley de Texas para ejercer como abogado. ¿De dónde sacó tanto dinero este señor? https://t.co/ULBweG8Yba — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 17, 2026

El periodista aseguró que obtuvo acceso a documentos fiscales cuya autenticidad, dijo, fue corroborada mediante fuentes que demostraron tener acceso a ellos.

¿Por qué cuestionan los ingresos de José Ramón López Beltrán?

Uno de los puntos que destacó García Orozco es que José Ramón López Beltrán no aparecería con la certificación del Bar de Texas, examen y proceso de habilitación necesarios para ejercer como abogado en ese estado.

La investigación plantea así una interrogante sobre la actividad profesional con la que habría justificado los ingresos reportados ante las autoridades fiscales estadounidenses.

José Ramón López Beltrán reportó ante la hacienda de USA (IRS) que ganó 21 millones de pesos (1 millón 210 mil dólares) en los últimos 2 años por ser “abogado”. Pero no tiene ni el examen BAR de Texas para ejercer de abogado. Mi nota con @Adela_Micha @LaSagaOficial https://t.co/oJMFm28TYf — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 17, 2026

El periodista también señaló que revisó litigios relacionados con algunas empresas, pero aseguró que no encontró a López Beltrán registrado como abogado defensor en los casos que consultó.

¿De dónde salió el Rolex de más de 360 mil pesos?

La polémica comenzó a tomar fuerza después de que Caroline Adams, esposa de José Ramón, compartiera fotografías de un paseo familiar en Palenque, Chiapas.

En las imágenes, el hijo del expresidente aparece con un Rolex Datejust de acero y oro, de 41 milímetros, cuyo valor, de acuerdo con García Orozco, supera los 360 mil pesos.

Reapareció José Ramón López Beltrán ahora en Palenque usando un Rolex Datejust de 41 mm de 360 mil pesos. Demostrando que la austeridad republicana de la 4t sigue en pie. https://t.co/eIMfeA8Lly — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 16, 2026

El periodista también relató que recibió testimonios de personas que supuestamente lo vieron realizar compras en efectivo en tiendas Cartier y completar algunos pagos con una tarjeta bancaria de nómina.

Estos señalamientos forman parte de las líneas que dijo continuar investigando; no constituyen por sí mismos una comprobación del origen de los recursos.

Durante la conversación con Adela Micha, García Orozco mencionó a Key Partners y Vaquero Strategy como empresas relacionadas con la actividad profesional que se atribuye a López Beltrán en Estados Unidos.

También cuestionó los proyectos de construcción que supuestamente respaldarían algunas de esas actividades y afirmó que, desde 2022, no encontró obras concluidas de Key Partners.

El reportero mencionó además a Emil Carola y testimonios sobre posibles vínculos financieros, aunque reconoció que parte de esa información continúa en proceso de investigación y corroboración.

De no tener para la gasolina a los lujos: así la vida de José Ramón López Beltrán

García Orozco recordó que en 2018 José Ramón López Beltrán hablaba públicamente de sus dificultades económicas e incluso de que tenía problemas para pagar la gasolina de su camioneta.

Ocho años después, su estilo de vida, los viajes y los artículos de lujo que aparecen en fotografías públicas contrastan con aquella imagen.

La discusión, aclaró el periodista, no gira en torno a que pueda gastar su dinero como quiera, sino a que explique de dónde provienen sus recursos y cómo se relacionan con la actividad profesional que declara.

La entrevista también abordó a Andy López Beltrán, quien, según lo comentado por García Orozco, perdió su visa estadounidense y estaría buscando posicionarse rumbo a una eventual candidatura a diputado federal.

Por ahora, el periodista adelantó que continuará con sus investigaciones para esclarecer las actividades y fuentes de ingresos de los hijos del expresidente.