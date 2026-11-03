De Tokio a Amílcar Olán: las contradicciones que persiguen a Andy López Beltrán

Andy López Beltrán salió a acusar una supuesta campaña de desprestigio en su contra, desde sus redes sociales, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador lanzó señalamientos contra empresarios y periodistas, entre ellos Ricardo B. Salinas Pliego y Carlos Loret de Mola; sin embargo, mientras habla de una supuesta guerra sucia, hay episodios, cuestionamientos y testimonios sobre su entorno que siguen sin encontrar una explicación convincente.

El morenista acusó directamente a Ramón Alberto Garza, Ricardo B. Salinas Pliego y Carlos Loret de Mola, a quienes señaló de actuar al servicio de intereses que, según él, buscan perjudicarlo.

“Todo es tirarnos lodo”, sostuvo López Beltrán al referirse a las críticas y publicaciones sobre su persona.

Los viajes, las compras y los lujos de Andy López Beltrán

Uno de los episodios que generó cuestionamientos fue su viaje a Tokio, donde se reportó un gasto de 177 mil pesos solamente por hospedaje. También fue captado de compras en tiendas de lujo como Prada.

A esto se sumó la ocasión en que, de acuerdo con los señalamientos difundidos, habría cerrado un restaurante de lujo en la Ciudad de México para reunirse con sus amigos y consumir botellas de vino cuyo precio superaba los 25 mil pesos.

No son los únicos episodios que han generado críticas. También ha sido cuestionado por presuntos actos anticipados de campaña en Tabasco, en medio de las restricciones que establece la legislación electoral.

Los señalamientos por huachicol fiscal y su relación con Amílcar Olán

Otro de los asuntos que ha colocado a López Beltrán bajo cuestionamiento son las menciones a su nombre por parte de testigos colaboradores en investigaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal.

Ante estas acusaciones, el propio Andy López Beltrán rechazó categóricamente cualquier participación en esos delitos.

“También quiero negarlo categóricamente, ya que no tengo nada que ver con dichos delitos”, afirmó.

A ello se suma la polémica por el retiro de su visa estadounidense, episodio que también generó cuestionamientos públicos.

Pero uno de los nombres que inevitablemente aparece cuando se habla de su entorno es el de Jorge Amílcar Olán Aparicio, señalado como operador financiero del llamado Cártel de Tabasco y relacionado con negocios vinculados al Tren Maya y al Corredor Interoceánico.

En uno de los audios difundidos sobre esos negocios, se escucha una referencia a instrucciones provenientes de la Presidencia para surtir materiales y cumplir con los trabajos de un tramo de obra.

Ora sí que ya fue directamente de Presidencia que tenía yo que surtir sí o sí a como diera lugar para terminar el tramo de ellos», se escucha.

Andy López Beltrán reconoce que conoce a Amílcar Olán

Aunque en un primer momento la relación con Olán fue objeto de cuestionamientos, López Beltrán reconoció que sí lo conoce, aunque explicó que el vínculo surgió por amistades en común y por la relación que tenía con su esposa.

“Conocimos a Jorge Amílcar Olán Aparicio hace algunos años en Villahermosa, Tabasco”, declaró.

También aseguró que no existía ninguna relación comercial con algún nivel de gobierno y explicó que la cercanía se originó porque la esposa de Olán había estudiado con él en la primaria.

Así, mientras Andy López Beltrán insiste en que todo se trata de una campaña para desprestigiarlo, los episodios sobre sus viajes, sus gastos, sus actividades políticas y las relaciones de su entorno siguen formando parte de los cuestionamientos públicos.

Si quiere enfrentarse a alguien, quizá debería empezar por responder a esos cuestionamientos.

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